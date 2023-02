ASV Schorndorf: Chef-Trainer Sedat Sevsay schon wieder heiß auf die neue Saison

So häufig wie in der vergangenen Saison sind die Ringer des ASV Schorndorf wohl noch nie in den Schlagzeilen gewesen. Sie kämpften nicht nur auf der Matte, sondern auch gegen diverse Urteile des Verbands. Sportlich lief's sehr gut: 48 Jahre nach der ersten und einzigen deutschen Mannschaftsmeisterschaft schnupperte der ASV im Finale gegen Mainz am zweiten Stern, musste sich jedoch mit der Vizemeisterschaft begnügen. „Ich bin schon wieder voller Tatendrang und freue mich auf die neue Saison“, sagt der Chef-Trainer und Vorstand Sedat Sevsay im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Thomas Wagner.

Herr Sevsay, hat sich in Ihrer Wahrnehmung des verlorenen Finales mit einer Woche Abstand ein bisschen etwas geändert?

Es ist Sport und man ist natürlich betrübt und traurig im Moment der Niederlage. Andererseits bin ich überrascht, wie schnell ich über die Niederlage hinweggekommen und wie schnell ich wieder motiviert bin. Ich habe es bereits am Sonntag beim Empfang vor dem Schorndorfer Rathaus gesagt, dass ich schon wieder vollen Tatendrang bin. Wir sind zwar knapp gescheitert, aber die Tendenz passt. Vergangene Saison sind wir ins Halbfinale gekommen. Dieses Jahr waren wir im Finale. Wir haben uns jedes Jahr einen Tick verbessert und auch unser Team drum herum optimiert. Und ich glaube, wir haben in der Scharrena das beste Event im deutschen Ringen in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt. Von daher nehme ich viel Positives mit aus dem Finale und freue mich jetzt bereits wieder auf die neue Saison.

Wie waren die Reaktionen aus dem Umfeld auf das Event in der Scharrena?

Viele, mit denen ich gesprochen habe, fanden den Abend grandios. Die Stimmung und das Drumherum waren klasse. Auch die Sportler haben es genossen, in dieser Atmosphäre zu kämpfen. Wir hatten großzügige Umkleideräume und Warm-up-Hallen. Unsere VIP-Lounge für 200 Gäste ist sehr gut angekommen. Ich denke, es war ein rundum gelungenes Event.

Wie fiel das Urteil des Deutschen Ringer-Bundes aus?

Die Verantwortlichen waren sehr zufrieden. Ein paar Meckereien gab’s über die Prozedur bei der Siegerehrung. Es wurde zuerst die Matte abgebaut, die zu Ehrenden mussten warten – und diejenigen, die den Abend im Livestream verfolgten. Den Ablauf, wie auch den Einmarsch, hat der Deutsche Ringer-Bund vorgeschrieben. Da konnten wir als Ausrichter nicht viel machen.

Rückblickend dürfte die Saison für den ASV Schorndorf und für Sie persönlich die wohl ereignisreichste gewesen sein. Diverse Urteile am grünen Tisch sorgten für reichlich Adrenalin.

Es war tatsächlich ein Wechselbad der Gefühle, wenn wir die Saison Revue passieren lassen. Wir sind super gestartet, mit deutlichen Siegen gegen Mitfavoriten wie Kleinostheim oder Hösbach. Da haben wir gezeigt, dass wir zum Favoritenkreis gehören und dass wir unsere Ambitionen zu Recht gesetzt hatten. In der Rückrunde sind wir ein bisschen gestrauchelt, was auch den komischen Urteilen durch den Verband geschuldet war.

Ist diesbezüglich mittlerweile eigentlich alles ausgestanden?

Vor ein paar Tagen haben wir einen Berufungsbescheid bekommen. Es lief noch eine Berufung von uns. Wir hatten angeblich in Kleinostheim, das war der Kampf mit dem Fall Levy, das falsche Trikot an. Wie auch zuvor im Fall mit der Doppellizenzierung für Karan Mosebach, haben wir da in beiden Punkten eigentlich recht bekommen. Die 0:40-Niederlage am grünen Tisch war unverhältnismäßig und die Trikots waren in Ordnung. Weil aber später die Baldauf-Geschichte hinzukam, blieb’s bei dem Endergebnis. Es ist ziemlich kompliziert.

In den Play-offs lief’s aber wieder beim ASV Schorndorf.

Ja, da haben wir zu neuer Stärke zurückgefunden. Wir haben top Play-off-Kämpfe gemacht gegen Köllerbach und Burghausen. Gegen Mainz konnten wir nicht das Team auf die Matte bringen, das wir uns erhofft hatten. Die Turniersaison ist vorangeschritten, es stehen jetzt Weltranglistenturniere und die Europameisterschaft an. So waren nicht alle Ringer verfügbar, das hat letztlich mit dazu geführt, dass wir die Meisterschaft knapp verpasst haben. Wobei es aber auch so hätte reichen können. Es hätten nur beispielsweise Shamil Ustaev oder Akhmed Aibuev gewinnen müssen. Andererseits haben wir viele junge Athleten im Team, vielleicht hat ihnen auch ein bisschen die Erfahrung gefehlt für so ein Finale.

Inwieweit hat das Theater mit den Urteilen vielleicht Energie gekostet?

Das hat es in der Tat. Man zweifelt ja manchmal an dem, was man tut. Für uns waren die Urteile eben nicht nachvollziehbar. Mal wird so entschieden, mal so. Ein weiteres Beispiel dafür ist der 57-kg-Kampf im Finale in der Scharrena, als der Mainzer Ringer die Matte verlassen hat, bevor der Kampf zu Ende war. Er hat dafür nur die Gelbe Karte bekommen mit der Begründung, die Kampfzeit sei schon abgelaufen gewesen. Doch ein Kampf ist offiziell erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter die Arme in die Höhe gereckt hat, nachdem sich die Ringer die Hände gegeben haben. Ist aber auch egal. So wollen wir auch nicht gewinnen, sondern sportlich auf der Matte.

Aber ein bisschen undurchsichtig ist das Ganze schon – zumindest für den Laien.

Uns fehlt eine gewisse Transparenz. Auch bei den Urteilen, die vom Rechtsausschuss gesprochen werden. Wir halten die Regeln für zu komplex. Wir sind ganz klar dafür, das Regelwerk zu vereinfachen. Wie gesagt: Das Theater hat uns schon Kraft gekostet. Zum Glück sind wir direkt in die Play-offs eingezogen und mussten nicht den Umweg über die Boxing-Days nehmen. Die Zeit über Weihnachten und Neujahr haben wir dazu genutzt, uns neu aufzustellen. Wir haben uns auch im Trainer- und Betreuerteam verstärkt. Und wir haben intern unsere Prozesse angeschaut, wie wir die Fehler, die wir gemacht haben, künftig vermeiden können. In den Play-offs ist auch nichts mehr passiert.

Gibt es irgendwelche Bestrebungen des Verbands, das Regelwerk zu vereinfachen?

Ende vergangenen Jahres ist ein neuer Bundesliga-Ausschuss gewählt worden, also neue Vertreter. Wir haben die Hoffnung, dass die Vereine mehr Mitspracherecht bekommen beim Regelwerk. Man hat immer mal wieder das Gefühl, dass über die Köpfe hinweg entschieden wird. Der Verband sieht das aber nicht so. Er sagt, im Bundesliga-Ausschuss sind ja die Vereinsvertreter. Wir wissen jedoch nicht, wann sie tagen und über welche Themen sie reden. Bei Bundesligatagungen wird nur noch vorgestellt, was entschieden worden ist. Es wird meist nicht darüber abgestimmt. Wir würden in Zukunft gerne mit den Verbänden mehr auf Augenhöhe arbeiten.

Die Saison ist mit dem Finale zu Ende gegangen. Haben Sie jetzt ein paar Tage Zeit, die Beine hochzulegen?

Nein, das geht leider nicht. Es standen diese Woche schon interne Ausscheidungskämpfe für die U-23-Europameisterschaft an. Nach dem Empfang im Rathaus am Sonntag sind vier unserer Sportler direkt ins Trainingslager nach Kroatien weitergefahren, in eineinhalb Wochen findet in Ägypten ein Weltranglistenturnier statt mit ein paar von unseren Ringern. Ansonsten gibt es viele internationale Trainingsmaßnahmen und Trainingslager. Die EM in Zagreb steht an, und dann gilt der Fokus schon den Olympischen Spielen in Paris 2024.

Welche ASV-Ringer werden bei der Europameisterschaft dabei sein?

Ich gehe davon aus, dass wir mit sechs, sieben Athleten am Start sein werden. Ziemlich sicher werden für Deutschland Shamil Ustaev und Jello Krahmer ringen. Unsere internationalen Kämpfer wie Ibrahim Ghanem, Iuri Lomadze oder Georgi Vangelov haben gute Karten, dabei zu sein.

Wie weit sind die Kaderplanungen für die neue Saison fortgeschritten?

Das Kernteam hat schon länger unterschrieben, also unter anderem Shamil Ustaev, Georgios Scarpello und Benjamin Sezgin. Am Sonntag haben mit Ibrahim Ghanem und Dawid Wolny zwei wichtige Ringer verlängert. Nico Brunner dagegen wird uns nach drei Jahren verlassen und sich seinem Heimatverein Witten anschließen. Ansonsten werden wir unsere deutsche Achse noch mal verstärken.

Rund um die Finalkämpfe gab’s ein Thema, das der Sport nicht ausblenden konnte und nicht wollte. Wie sehr hat Sie die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien beschäftigt?

Das nimmt einen natürlich sehr mit, man ist erschüttert. Es hat mich auch persönlich betroffen, über Bekannte oder Ringer, die ich zumindest weitläufig kenne. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber irgendwie muss es ja weitergehen. Ich denke, das Event in der Scharrena war vielleicht gar nicht so schlecht, um auch einmal kurz in eine andere Welt gebeamt zu werden. Wir haben die Veranstaltung ja auch dazu nutzen können, um auf das Leid in der Türkei und Syrien aufmerksam zu machen. Einer unserer Sponsoren hat Eintrittskarten versteigert und den Erlös gespendet. Wir haben gemeinsam mit dem Deutschen Ringer-Bund eine Spendenaktion ins Leben gerufen, wo bis vergangenen Samstag schon ein vierstelliger Betrag zusammengekommen ist. Und es wird weiter gespendet.