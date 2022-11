ASV Schorndorf erwartet gegen KSC Hösbach enges Duell auf Augenhöhe

In ihrem wohl wichtigsten Rückrundenkampf der Bundesliga Ost reisen die Ringer des ASV Schorndorf am Samstag zum Tabellendritten KSC Hösbach, wo sie um 19.30 Uhr in der Landkreishalle antreten.

Die Ausgangsposition für den ASV ist ganz einfach zusammengefasst: Ein Auswärtssieg würde den zweiten Tabellenplatz so fest zementieren, dass man ohne allzu großen Druck am nächsten Samstag in den Heimkampf gegen Titelfavorit Burghausen gehen könnte. Bei einer Niederlage dagegen würde man aufgrund der schlechteren Punktedifferenz hinter Hösbach auf Platz drei zurückfallen und den heißen Atem vom Verfolger SC Kleinostheim im Nacken spüren.

Um die Rechnerei bei möglichen Punktgleichständen zu umgehen, wird ASV-Coach Sedat Sevsay am Samstag alle aufstellungstaktischen Register ziehen. „Beide Teams haben einen breiten Kader mit Spitzenleuten und es wird bereits 45 Minuten vor Kampfbeginn an der Waage eine Vorentscheidung geben, wenn klar ist, mit welchen Formationen Hösbach und wir antreten“, orakelt der Schorndorfer Trainer.

Hinrunde entschied der ASV für sich

Entscheidend im Aufstellungspoker könnte unter anderem die Freistil-Klasse bis 61 kg sein, wo die Gastgeber mit dem Kasachen Daulet Temirzanov und dem Bulgaren Mikyay Naim gleich zwei internationale Spitzenringer als potenzielle Gegner für den Schorndorfer EM-Dritten Georgi Vangelow zur Verfügung haben.

Einen kämpferischen Leckerbissen könnte es auch im griechisch-römischen Stil bis 80 Kilogramm geben, falls es zum Rematch zwischen dem Schorndorfer Exauce Mukubu und dem Hösbacher Aik Mnatsakanian kommt. Beim Schorndorfer 16:12-Sieg in der Vorrunde waren die beiden eine Gewichtsklasse höher aufeinandergetroffen und Mukubu konnte einen sensationellen 5:3-Sieg landen.

„Wir erwarten in Hösbach ein Duell auf Augenhöhe und ich vermute, dass das Endergebnis enger ausfallen wird als im Hinkampf“, so Sedat Sevsay.