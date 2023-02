ASV Schorndorf im Finale der Deutschen Meisterschaft: Wo kann man es live sehen?

An diesem Samstagabend, 11. Februar, ist Showdown in der Scharrena in Stuttgart: Im Rückkampf um die Deutsche Meisterschaft im Ringen geht es für den ASV Schorndorf gegen den ASV Mainz um den großen Wurf. Egal wie der Kampf ausgeht, gibt es am Sonntagvormittag einen großen Empfang im Rathaus. Die Stadt lädt dazu Fans und alle, die Meister- oder Vizemeisterschaft mitfeiern wollen auf den Marktplatz ein. Wer keine Karten für die Scharrena bekommen hat, kann den Kampf im Livestream im Internet verfolgen.

Die Stadtverwaltung schreibt zu ihrer Einladung auf den Marktplatz: „Ganz Schorndorf fiebert am Samstagabend im zweiten DM-Finale mit den ASV Ringern um den Deutschen Meistertitel mit. Schon jetzt ist der Einzug ins Finale eine grandiose Leistung, die wir als Stadt Schorndorf gebührend feiern möchten.“ Die Party vor dem Rathaus steigt am Sonntag um 11 Uhr. Die Ringer tragen sich dann auch ins Goldene Buch der Stadt ein.

2200 Zuscher in Scharrena

In der Scharrena können am Samstagabend ab 19.30 Uhr 2200 Zuschauer beim Rückkampf des ASV Schorndorf gegen den ASV Mainz dabei sein. Die Schorndorfer haben in Mainz 13:14 verloren, müssen also einen Rückstand aufholen und zu ihren Gunsten umdrehen.

Es gibt (Stand Freitagvormittag, 8 Uhr) noch Stehplatztickets. Sie sind zum Beispiel online bei Easyticket erhältlich.

Wer keine Karten für die Scharrena bekommen hat oder nicht hinfahren kann, der kann sich den Kampf trotzdem anschauen: im Livestream auf sportdeutschand.tv. Beginn ist am Samstagabend um 19.30 Uhr.

Auch in der Sportsbar Kalaluna wird der Kampf am Samstag live übertragen.