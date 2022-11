ASV Schorndorf reicht Beschwerde gegen 40:0-Ergebnis ein

Der ASV Schorndorf hat Beschwerde eingereicht. Unverhältnismäßig sei die Entscheidung. Als Höchststrafe bezeichnet Coach Sedat Sevsay die Wertung am Grünen Tisch. Erst stand ein 12:12-Unentschieden beim Bundesliga-Kampf der Schorndorfer Ringer beim SC Kleinostheim, dann das brutale 40:0. Ein Ergebnis, gegen das sich der ASV nun stemmen will.

Das war passiert

Für den ASV Schornorf war Florian Levy angetreten. 14 Jahre alt, in der Tasche eine offizielle Bundesligalizenz, am 30. März 2022 ausgestellt und geprüft vom Deutschen Ringer-Bund. Sein Geburtsdatum fiel auf der Wiegeliste weder Kampfrichter Jörg Jähnichen, noch dem Kleinostheimer Gegner auf. Levy verlor seinen Kampf gegen Zurab Kapraev deutlich mit einer Schulterniederlage. Im Nachhinein folgte der Schock: Levy sei mit 14 Jahren zu jung gewesen – das besagt eine neu eingeführte Bundesliga-Richtlinie. Seit 1. Juli 2022 gilt nun in einem Bundesligakampf nicht mehr das Mindestalter von 14, sondern 15 Jahren.

Weil Levy nicht startberechtigt war, überschritt der ASV die Höchstgrenze an Punkten, der stärkste Ringer fiel aus der Wertung. Nach den Richtlinien gehen dann weniger als neun Athleten in die Punktwertung ein, der Kampf wurde dann 40:0 für den Gegner gewertet.

Eine Regeländerung, die im Juli greift, nachdem Ende Mai die Wechselfrist endet und im September die Runde beginnt? Etwas kurzfristig, findet Sevsay. „Wir sind angehalten, recht früh schon unsere Lizenzen prüfen zu lassen“, erklärt er. Sein Bundesligateam steht im Juli längst, auf solche Regeländerungen zu reagieren? Nahezu unmöglich, findet der Trainer. Zudem sei lediglich eine Mail verschickt worden, in der Regeländerungen zwar angemerkt, aber weder markiert, noch anders deutlich kommuniziert waren. In der Ringer-Ligendatenbank, auf der online alles nachzulesen sei, dass die Lizenz noch immer gültig sei.

Regelwerk zu undurchsichtig und zu kompliziert

Gründe, weshalb sich der ASV Schorndorf nun entschieden hat, Beschwerde gegen den Verwaltungsentscheid einzulegen. Keinesfalls will Sevsay die Schuld gänzlich von sich laden. Schließlich habe er einen Spieler aufgestellt, der nicht hätte ringen dürfen. Doch wehrt er sich gegen die teure 0:40-Niederlage. Und dagegen, dass das Regelwerk immer undurchsichtiger und komplizierter gemacht wird.

„Ich denke, diese Änderung im Regelwerk soll Jugendliche schützen. Aber auch das wird nicht klar kommuniziert: Aus welchen Gründen Regeln geändert werden.“ Nicht verständlich: 14-Jährige sind bei der Olympiade startberechtigt, in der Bundesliga nicht. Und dann gibt es noch immer die Ausnahmen von der Ausnahme. Ein verwirrendes Spielchen – allein die Aufstellung der Mannschaft und ihrem Punktesystem. Hätte es in dem Fall eine Geldstrafe nicht getan? Was Sevsay sich erhofft, ist dass der Kampf von Levy aus der Wertung genommen wird. Schließlich hatte der Sportler seine offizielle Lizenz – noch einmal – ausgestellt vom Deutschen Ringer-Bund selbst, nur wenige Wochen vor der Regeländerung.

Alle Vereine der Bundesliga Staffel Ost bestraft

„Mit diesem 40:0 bestraft man nicht nur uns, sondern auch allen anderen in unserer Staffel“, so Sevsay. Vor allem jene, die um die Play-Off-Plätze kämpfen. Der SC Kleinostheim sei wieder „back in the game“, und die direkten Konkurrenten hätten wieder mehr zu kämpfen.

Eine Entwicklung, die wohl nicht bedacht wurde, als diese Regeländerung ins Spiel gebracht wurde. „Dem Verband waren die Konsequenzen nicht bewusst. Dieses 40:0 ist ein perverses Produkt der absurden Punkteregelung“, ist sich Sevsay sicher. Und schiebt hinterher: „Wir wollen Transparenz. Und wir wollen in eine konstruktive Debatte gehen.“ Der ASV Schorndorf sei ein Bundesligaverein, der auf Schultern von Ehrenämtlern professionelle Arbeit leistet. „Die Tatbestände liegen auf dem Tisch. Der Schwarze Peter liegt nicht allein bei uns. Wir sind keine ,Hirnlosen‘, wie wir in manchen Foren bezeichnet werden. Hier wird fachkundig gearbeitet. Und wir wollen, dass Lizenzen, die verteilt werden, auch gültig sind.“ Sevsay unterstreicht dies ganz einfach mit dem Beispiel des Führerscheins: Stellen Sie sich vor, Sie bekommen den Führerschein ausgestellt und nach wenigen Monaten bekommen Sie gesagt, dass der doch nicht mehr gültig ist.“

Scheitert die Beschwerde am Rechtsausschuss eins, wird sie dem Rechtsausschuss zwei vorgelegt. Danach könnte es vor ein Sportgericht gehen. Erst dort verspricht sich Sevsay mehr Hoffnung. „So lange wir in der Verbandsautonomie drinstecken, denke ich, stehen unsere Chancen fifty-fifty. Eher schlechter.“ Den Verband beschreibt er als traditionell-konservativ, ungern selbstkritisch. Zwar gebe es ein neues Präsidium, das sich auf die Fahnen geschrieben habe, Vereine mehr in den Mittelpunkt zu stellen und Sportler in den Mittelpunkt zu rücken. „Ich sage nicht, dass das nicht passiert“, so Sevsay, „doch das geht noch besser." Heftige Kritik übt Sevsay an den Verbandsstrukturen, erhofft sich mehr Austausch, mehr Offenheit, mehr Transparenz und bessere Kommunikation.

„Der Sport ist wahnsinnig attraktiv. Mit seinen Zuschauern und der Darstellungsweise. Und wir bieten Sport auf höchstem Niveau“, fasst Sevsay zusammen. Kann dem Ganzen ein zu kompliziertes Regelwerk einen Strich durch die Rechnung machen?