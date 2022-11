ASV Schorndorf will zu Hause zurück in die Spur finden

Nach der Aufregung um die 0:40-Niederlage am „Grünen Tisch“ gegen den SC Kleinostheim gilt es für den ASV Schorndorf, schnellstmöglich zurück in die Spur zu finden, um auf Schlagdistanz zu Ligaprimus Wacker Burghausen zu bleiben. Die erste Gelegenheit dazu hat das Team von Coach Sedat Sevsay am Samstag, wenn um 19.30 Uhr der RSV Rotation Greiz in der Sporthalle Grauhalde gastiert.

Doch der Tabellenfünfte aus dem Südosten von Thüringen ist alles andere als ein leichter „Aufbaugegner“. Dies hatte der ASV Schorndorf in der Vorrunde zu spüren bekommen, als man auswärts nur knapp mit 14:13 gewinnen konnte. „Greiz ist extrem schwer auszurechnen und verfügt über einige sehr starke ausländische Ringer“, weiß Sedat Sevsay und verweist dabei unter anderem auf Fatih Yasarli.

Der 31-jährige Universitäts-Weltmeister von 2014 stand in der vergangenen Saison noch in Schorndorfer Diensten und holte 2021/22 in seinen vier Einsätzen vier klare Siege für die Remstäler. Es ist davon auszugehen, dass er im Freistil bis 130 kg auf Mohsen Siyar treffen wird, der am letzten Wochenende bei seinem Debüt für den ASV überzeugte. Einen hochklassigen Kampf dürfte es auch im klassischen Stil bis 98 kg geben, wenn der Schorndorfer Deutsch-Norweger Felix Baldauf voraussichtlich auf den ungarischen Vizeweltmeister Alex Szöke treffen wird.

Die Qual der Wahl bei der Aufstellung des ASV

Die Qual der Wahl hat Sedat Sevsay bei der Aufstellung in der Klasse Griechisch-Römisch bis 80 kg, in der Greiz vermutlich den Moldawier Igor Besleaga auf die Matte bringen wird. „Wir haben hier mit unserem U-23-Weltmeister Exauce Mukubu und Karan Mosebach zwei exzellente Ringer und die Fans dürfen sich in jedem Fall auf ein spannendes Duell freuen“, so Sevsay, der davon ausgeht, dass der Bundesliga-Kampf gegen Greiz erst in den letzten beiden Kämpfen entschieden wird.

Man werde sich nach dem Ausrutscher am „Grünen Tisch“ in jedem Fall auf keinerlei Experimente einlassen und das bestmögliche Team auf die Matte bringen, das am Samstag zur Verfügung steht.