Auf Top-Plätzen in Rückrunde: Die Spiele in der Handball-Oberliga am Wochenende

In der Handball-Oberliga bestreiten die drei Mannschaften aus dem Rems-Murr-Kreis ihren Spieltag auswärts. Während die Männer des VfL Waiblingen und des TV Bittenfeld II nach erfolgreichen Hinrundenabschlüssen in die Rückrunde starten, stehen die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt ihrem punktgleichen Tabellennachbarn TSV Heiningen gegenüber. Dort will die SV endlich wieder Tore schießen und mit einem Sieg nach Hause fahren.

Als Tabellenführer können die Waiblinger nun beim Zehntplatzierten in Weinsberg angreifen. Die Bittenfelder haben ein Topspiel vor sich: Als Dritter laufen sie beim Zweiten in Plochingen auf.

Männer. TSV Weinsberg (10. Platz, 17:15 Punkte) - VfL Waiblingen (1. Platz, 27:7 Punkte/Samstag, 20 Uhr). Der VfL Waiblingen startet mit einem Auswärtsspiel in die Rückrunde. Auch wenn der TSV mit 17:15 Punkten nur den 10. Tabellenplatz belegt, sind die Waiblinger mehr als gewarnt. So verlor der VfL zu Hause den Saisonauftakt mit 23:30. Die Unterländer sind seit Ende November ungeschlagen, haben zu Hause erst ein Spiel verloren und setzten letzte Woche mit dem deutlichen 36:23 Sieg beim damaligen Tabellenführer Plochingen ein ganz großes Ausrufezeichen.

Männer. TV Plochingen (2. Platz, 26:8 Punkte) - TV Bittenfeld II (3. Platz, 26:8 Punkte/Samstag, 20 Uhr). Wie auch die Waiblinger tritt der TV Bittenfeld II seine Rückrunde mit einem Auswärtsspiel an. Und das beim Tabellennachbarn aus Plochingen. Nachdem die Bittenfelder die Vorrunde am vergangenen Wochenende mit einem Heimsieg gegen den TSV Wolfschlugen abschlossen, steht am Samstag nun das Spiel beim punktgleichen Tabellenzweiten aus Plochingen an. Die Plochinger, die eine sehr gute Hinrunde gespielt haben, haben mit Niederlagen gegen Weinsberg oder Wolfschlugen aber auch gezeigt, dass sie verwundbar sind. Für die Bittenfelder gilt es deshalb, wie bereits im Hinspiel eine kompakte und aktive Abwehr zu stellen um die schnellen, aber auch wurfgewaltigen Rückraumspieler der Gäste zu kontrollieren. Außerdem werden das Tempospiel sowie ein guter Rückzug eine entscheidende Rolle spielen.

Frauen. TSV Heiningen (8. Platz, 12:14 Punkte) - SV Hohenacker-Neustadt (7. Platz, 12:14/Samstag, 17.45 Uhr). Punktgleich stehen die beiden Teams, die am Samstag aufeinandertreffen werden. Die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt treffen mit Heiningen auf ihren direkten Tabellennachbarn. Und da muss die SV einiges besser machen als in den vergangenen Spielen. Erst kürzlich verlor die SV mit 21:22 gegen die HSG Fridingen/Mühlheim. Und das mit enttäuschender Leistung. Dort gab Hohenacker-Neustadt das Spiel am Ende aus der Hand, verlor völlig den Faden und ließ zu viel zu. In Heiningen soll nun die Abwehr stabiler stehen und es müssen dringen Tore und ein Sieg her.