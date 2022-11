Auf Tour und auf einen Kaffee mit dem Schorndorfer Radprofi Jannik Steimle

Sonntagmorgens um 10 Uhr steppt im 10 000-Einwohner-Städtchen Weilheim an der Teck normalerweise nicht gerade der Bär. An diesem Tag indes haben sich rund 100 Leute im Sportgeschäft Holl versammelt. Der Schorndorfer Radprofi und gebürtige Weilheimer Jannik Steimle (26) hatte zu einem sogenannten Meet and Greet und einer gemeinsamen Tour geladen. Es war aber noch viel mehr geboten: Zu bestaunen gab’s beispielsweise ein vergoldetes Rennrad, mit dem der Papst unterwegs war.

Rund 300 Tage im Jahr ist Jannik Steimle mit seinem Profi-Team Quick-Step Alpha Vinyl oder der deutschen Nationalmannschaft unterwegs. Heimatbesuche sind daher eher selten. Was der 26-Jährige bedauert, schließlich ist er nach wie vor sehr verwurzelt in der Region. „Ich sage immer, jeder sollte wissen, wo er herkommt.“ Bereits im vergangenen Jahr habe er mit dem Gedanken gespielt, ein Treffen zu arrangieren. Durch die Corona-Pandemie mit ihren diversen Einschränkungen sei dies aber schwierig gewesen.

Bekannte Gesichter sehen

Nun hat’s endlich geklappt. „Ich freue mich riesig, die vielen bekannten Gesichter zu sehen“, sagte Steimle. Bevor die Gäste den Profi mit neugierigen Fragen löchern durften und der Profi aus seinem Alltag erzählte, stand eine Praxiseinheit auf dem Programm: Rund 70 Frauen, Männer und Kinder hatten sich für die gemeinsame, etwa einstündige Ausfahrt angemeldet.

Fünf Euro pro Teilnehmer gingen ins Spendenkässle – und weiter an das Deutsche Rote Kreuz. Wie auch die Einnahmen aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf. „Ich wollte ein bisschen etwas zurückgeben“, so Steimle. Beim Radrennen in Kirchheim im Sommer bekam das von Steimles Verein Cycling Friends Passione ausgerichtete Radrennen nicht nur viel Unterstützung von der Stadt, sondern auch vom DRK.

250 Räder in der Sammlung

Bunt gemischt war das Teilnehmerfeld. Unterwegs waren die Radlerinnen und Radler nicht nur mit leichten Rennradboliden, auch Mountainbikes waren zu sehen. Nicht allerdings im Sportgeschäft, in dem sich während der Ausfahrt rund ein Dutzend Radsportbegeisterte tummelten – und eine besondere Auslage bestaunten, für die Thai Do verantwortlich war. Der ehemalige Triathlet arbeitet seit 22 Jahren für den Fahrradreifen-Hersteller Conti und hatte in dieser langen Zeit mit fast allen Radsportstars zu tun. Daraus entwickelte sich ein spezielles Hobby: Thai Do besitzt eine beeindruckende Sammlung an Rennrädern. Rund 250 Räder stehen bei ihm zu Hause, ein Teil ist im Fahrradmuseum in Hüttlingen auf der Ostalb zu bestaunen.

„Als Normalsterblicher kriegst du die nicht unbedingt“, so Thai Do. Nicht nur, weil die Kontakte fehlen. Thai Do hat Freundschaften geschlossen, unter anderem mit Jan Ulrich. Es braucht aber auch das nötige Kleingeld. „Eine Villa steckt schon drin in der Sammlung.“ Ein Lottogewinn vor einigen Jahren kam Thai Do dabei gelegen. „Es war nicht so viel, dass ich hätte aufhören können zu arbeiten, aber genug, um ein bisschen Blödsinn zu machen.“

Falls Thai Do irgendwann einmal in Geldnot geraten sollte, hat er also noch ein paar Euro auf der hohen Kante. Einen Interessenten gibt’s bereits. „Der Scheich von Abu Dhabi würde mir die Sammlung gerne abkaufen, ich bin aber noch nicht gewillt.“

100.000 Euro für ein Armstrong-Rad

Eine Handvoll seiner Schätze hat er mit nach Weilheim gebracht. Beispielsweise das Weltmeisterrad von Tony Martin. Oder eines von drei Rädern, die Lance Armstrong im Jahre 2008 gefahren ist. „Dafür bekommst du einen guten 911er-Porsche neuester Generation“, so Thai Do. Übersetzt: 100.000 Euro ist es wert. Ein Exemplar des Rades stehe in Armstrongs Anwesen in Texas, das zweite habe sich ein Investment-Banker aus der 5th Avenue gekauft.

Ein echter Hingucker im Sporthaus Holl ist das goldene Colnago-Rad mit weißem Sattel. Das hatte der Firmengründer Ernesto Colnago 1983 Papst Johannes Paul II geschenkt, der damit auf seiner Sommerresidenz durch die Gegend fuhr. In Gold und Weiß ist das Vatikanwappen gehalten, deshalb die Farbe. Nach dem Tod des Papstes sei das Originalrad an Colnago zurückgegangen, so Thai Do, der sich das Replica gesichert hat – und das er wie seinen Augapfel hütete. Das Motto lautete: „Nur gucken, nicht anfassen.“

Weniger Berührungsängste hat Jannik Steimle. Auch dessen Räder werden natürlich unter die Lupe genommen. Mit seinen Arbeitsgeräten hat Steimle in der neuen Saison einiges vor. Der Urlaub ist Geschichte, seit zwei Wochen ist der Schorndorfer wieder im Training. Am 4. Dezember fliegt er bis kurz vor Weihnachten ins Trainingslager nach Spanien. Am 4. Januar geht’s für vier Wochen nach Australien, im Programm stehen zwei Rennen. „Es ist eine neue Erfahrung für mich, so früh in die Saison zu starten“, so Steimle. Im australischen Sommer.

Wobei er grundsätzlich kein Freund sei, zum Trainieren in den Süden zu fahren. Steimles Spezialität sind die Frühjahrsklassiker – „und die finden nicht bei 30 Grad statt“. Vor zwei Jahren sei er Paris - Roubaix bei zwei Grad und Schneeregen gefahren. „Ich mag es, daheim in der Region zu trainieren. Das Training fühle sich in der Kälte besser an als im Warmen. „Außerdem steigt mir irgendwann meine Freundin aufs Dach, wenn ich nur noch weg bin.“

Im Sommer muss sie vielleicht drei Wochen am Stück auf ihren Freund verzichten: Die Chancen, dass Jannik Steimle für Quick-Step Alpha Vinyl die Tour de France fahren wird, stehen nicht schlecht. „Natürlich ist die Tour für jeden Rennradler ein Ritterschlag.“ Hauptziele jedoch seien die Klassiker, allen voran Paris - Roubaix und die Flandern-Rundfahrt. „Bisher bin ich da ein bissle reingerutscht, um Lücken zu füllen“, so Steimle. Mittlerweile habe er sich etabliert im Team.

Info

Nach dem großen Erfolg der Kirchheimer Radsportnacht, ausgerichtet vom Verein Cycling Friends Passione rund um Jannik Steimle, steht der Termin für die Neuauflage: Samstag, 29. Juli 2023.