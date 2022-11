Aufsteiger TSV Rudersberg bleibt seiner Linie treu

Rang sieben in der Bezirksligatabelle, 17 Punkte nach elf Spielen. Mit 33 Toren fast so viele auf der Habenseite wie Landesliga-Absteiger TSV Schornbach. Mit 31 Gegentoren aber auch so viele wie die Clubs aus dem hinteren Tabellenviertel.

Aufsteiger TSV Rudersberg steht gut da. Das findet auch Trainer Mario Palomba: „Wir sind in der Bezirksliga angekommen, spielen gut mit. Die Jungs sind sehr motiviert und sie haben das nötige Entwicklungspotenzial.“

Standard-Gegentore sind die Achillesferse des TSV Rudersberg

Seit der Saison mit den 116 Toren, den 69 Punkten, dem zweiten Platz, dem Aufstieg, den Relegationsspielen gegen Breuningsweiler II und den VfR Murrhardt ist viel passiert. Und doch hat sich wenig verändert. „Wir sind unserer Linie treu geblieben“, beschreibt Palomba den Schritt in die nächsthöhere Liga. „Wir haben unsere spielerische Linie gehalten, sie nicht verändert, nur weil das jetzt die Bezirksliga ist.“ Der Rudersberger Fußball: ballbesitzbetont, vorne drauf, Bälle erobern. „Und daran arbeiten wir immer noch“, so der 45-Jährige. Verbesserungspunkte gebe es schließlich immer noch, erklärt der Coach: Standard-Gegentore sind die Achillesferse der Rudersberger Mannschaft. „Wir haben 31 Gegentore, davon sind etwas weniger als die Hälfte nach Standards gefallen.“ Ein Punkt, an dem es zu arbeiten gilt.

Mit der Spielweise, die sich der TSV in der Kreisliga A angeeignet hat, fahren die Rudersberger gut, schätzt ihr Trainer ein. Gegen die Topteams reichte es bislang noch nicht für einen Sieg. In die Saison startete der TSV mit einer herben 2:5-Niederlage bei der SG Schorndorf. „Gegen eine individuell stark besetzte Mannschaft haben wir direkt Lehrgeld bezahlt“, so Palomba. Aber daraus direkt Schlüsse gezogen und gegen die SV Remshalden gepunktet. Wie auch gegen Sulzbach-Laufen, Unterweissach, Steinbach und Korb. Beim Ex-Landesligisten Schornbach gab’s die nächste Niederlage. Die fiel mit 2:3 aber schon weniger deutlich aus. „Schornbach war in der ersten Halbzeit stark und wir zu ängstlich. In der zweiten Halbzeit liefen wir mutiger auf, sind vorne angelaufen.“ Eigentlich, so Palomba, hätte Rudersberg da einen Punkt verdient.

Der Blick für den TSV geht nach oben, sein Spiel an die Leistungsgrenze. Umso mehr geärgert hat den Trainer die 2:3-Niederlage beim SSV Steinach-Reichenbach am vergangenen Sonntag. „Da haben wir unsere Leistung einfach nicht abgerufen.“

Vom Auf und Ab nicht täuschen lassen

Das soll nun am Samstag zu Hause gegen Schwaikheim anders werden. Denn mit dem TSV Schwaikheim sei eine Topmannschaft der Liga zu Gast. „Sie spielen super Fußball. Aber manche Ergebnisse verwundern mich, wie das 0:2 gegen Korb.“ Das Auf und Ab unter dem neuen Trainer Nico Spina dürfe aber keineswegs täuschen: „Ich erwarte eine Topmannschaft, die zeigen möchte, was in ihr steckt.“ Das bedeutet im Umkehrschluss: Der TSV Rudersberg muss Gas geben, alles reinhauen, an die Leistungsgrenze gehen, eine deutliche Reaktion zeigen. „Das Ergebnis ist völlig offen“, sagt Palomba. Und: „Von der Leistung her können wir mithalten, da braucht man manchmal einfach auch das bisschen Spielglück.“ Es gibt auf jeden Fall eine Menge „crazy Rudersberger things to do“. Hinter dem Einsatz einer ganzen Reihe Rudersberger Spieler steht noch ein Fragezeichen: Artur Günther, Riccardo Kamp, Sinan Kiper, Marco Fonseca, Sven Höfer und Daniele Raccuglia. Sicher nicht dabei sein werden Marko Janzekovic (privat verhindert), der Mittelfuß von Kapitän Sebastian Pfuhl macht Probleme, Niklas Wanek fällt längere Zeit verletzt aus.