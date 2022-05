Aufstiegsanwärter Darmstadt schießt Aue in die 3. Liga

Darmstadt (dpa) - Zweitligist SV Darmstadt 98 hat sich eine glänzende Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verschafft und den FC Erzgebirge Aue vorzeitig in die 3. Liga geschossen.

Die Hessen feierten einen fulminanten 6:0 (4:0)-Sieg und verbesserten sich in der Tabelle auf den zweiten Platz. Die Sachsen müssen nach sechs Jahren dagegen wieder aus der 2. Bundesliga absteigen.

Vor den abschließenden zwei Saisonspielen verdrängten die Lilien dank des besseren Torverhältnisses den punktgleichen SV Werder Bremen (beide 57) vom direkten Aufstiegsplatz und verschafften sich wieder ein Drei-Punkte-Polster vor den weiteren Rivalen Hamburger SV und FC St. Pauli. Vor 13.850 Zuschauern trafen Tim Skarke (18./39. Minute), Luca Pfeiffer (16.), Braydon Manu (19.), Mathias Honsak (74.) und Tobias Kempe (90.) für die Darmstädter, die nun gute Chancen haben, nach fünf Jahren in der Zweitklassigkeit ins Oberhaus zurückzukehren.

Sicherer Sieg

In einer einseitigen Partie dominierten die Hausherren von Beginn an und schafften mit drei Toren innerhalb von vier Minuten eine frühe Vorentscheidung. Zunächst traf Pfeiffer, dessen Schuss vom Innenpfosten ins Tor prallte. Dann schlenzte Skarke den Ball in die lange Ecke, ehe Manu das Leder wuchtig unter die Latte hämmerte. Noch vor der Pause legte Skarke gegen desolate Gäste nach einem starken Solo von Manu den vierten Treffer nach.

Im Gefühl des sicheren Sieges nahmen die Gastgeber im zweiten Durchgang ein bisschen das Tempo heraus und schonten sich damit schon ein wenig für die schwere Aufgabe am kommenden Freitag bei Fortuna Düsseldorf. In der Schlussphase schraubten Honsak und Kempe das Ergebnis dann noch weiter in die Höhe.