Aufstiegskandidat Heidenheim startet nach Pause mit Sieg

Heidenheim (dpa) - Torjäger Tim Kleindienst hat den 1. FC Heidenheim zu einem erfolgreichen Rückrundenauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga geführt. Beim etwas glücklichen 2:0 (0:0) am Samstag im ersten Spiel nach der langen Winterpause gegen den FC Hansa Rostock sorgte der 27 Jahre alte Stürmer für das wichtige 1:0. Nach einer Ecke von Jan-Niklas Beste köpfte Kleindienst die Gastgeber in Führung (80. Minute). Florian Pick traf kurz vor Schluss zum Endstand (88.). Heidenheim schob sich damit zumindest bis Sonntag auf Aufstiegsplatz zwei.

Zuvor waren die Heidenheimer von Trainer Frank Schmidt unter ihren Möglichkeiten geblieben und hatten kaum für Torgefahr gesorgt. Glück hatten die Gastgeber bei einem Kopfball von John Verhoek, der an die Latte flog (58.). Es war die beste Aktion der Partie nach einer ereignislosen ersten Halbzeit.

Heidenheim verbesserte sich in der Tabelle zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz vor dem Hamburger SV, der erst am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig antritt. Die Rostocker blieben erstmals unter Trainer Patrick Glöckner, der im November vergangenen Jahres Jens Härtel abgelöst hat, ohne Punktgewinn.