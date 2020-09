Aus für Kerber und Struff in Rom - Koepfer weiter

Rom (dpa) - Angelique Kerber und Jan-Lennard Struff sind beim Tennisturnier in Rom bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Für eine Überraschung sorgte dagegen Dominik Koepfer. Der 26-Jährige aus Donaueschingen besiegte den Australier Alex De Minaur 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Die 32-jährige Kerber verlor bei der Sandplatz-Veranstaltung gegen die Tschechin Katerina Siniakova 3:6, 1:6. Einen Tag nach der 1:6, 0:6-Niederlage ihrer Fed-Cup-Kollegin Julia Görges gegen Danka Kovinic aus Montenegro musste sich die Kielerin nach nur 69 Minuten geschlagen geben. Für Kerber war es die erste Niederlage im vierten Vergleich mit der Nummer 61 der Weltrangliste.

Damit ist bei dem Vorbereitungsturnier auf die French Open keine deutsche Spielerin mehr vertreten. Bei den US Open in New York war Kerber zuletzt im Achtelfinale ausgeschieden, Görges war nicht in die USA gereist. Die French Open beginnen am 27. September in Paris.

In der Herren-Konkurrenz von Rom unterlag Davis-Cup-Spieler Struff dem argentinischen Qualifikanten Federico Coria 1:6, 6:7 (5:7).

© dpa-infocom, dpa:200915-99-569935/5