Auswärtsniederlage und Platz drei für den ASV Schorndorf

Mit 11:14 unterlag der ASV Schorndorf am Samstagabend beim KSC Hösbach – ein Ergebnis, das den Kampf um den Einzug in die Playoffs unnötig spannend macht und die Remstäler beim Showdown am kommenden Samstag gegen Burghausen unter Zugzwang setzt.

Mit einem ausgedünnten Kader trat der ASV die Reise nach Unterfranken an. Horst Lehr, Shamil Ustaev und Mohsen Siyar laborieren immer noch an ihren Verletzungen, Krisztian Biro war bei den rumänischen Meisterschaften im Einsatz und auch Ibrahim Ghanem und Exauce Mukubu standen nicht zur Verfügung. Dazu kam, dass Karan Mosebach kurzfristig krank ausfiel, weshalb der ASV erstmals in dieser Saison eine Gewichtsklasse unbesetzt lassen musste. „Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätte es dennoch zu einem knappen Sieg reichen können“, ist sich Trainer Sedat Sevsay dennoch sicher. Hat es aber nicht, denn dafür war der Gegner zu stark.

Scarpello holt ersten ASV-Sieg

Geogios Scarpello, der nach einer kurzen Pause am letzten Wochenende wieder ins Team zurückgekehrt war, eröffnete den Abend mit einem 7:1-Punktsieg gegen Peter Haase. Auf verlorenem Posten war dagegen Ertugrul Agca im Schwergewicht gegen den Europameister von 2018 Vladislav Baitsaev. Da er aber nach 21 Sekunden eine Zwei-Punkte-Wertung gelandet hatte, konnte er beim 2:16 eine vorzeitige Niederlage abwenden und gab so nur drei Mannschaftspunkte ab.

Keine Mühe hatte Georgi Vangelow gegen den Nachwuchsmann Konstantin Heeg, den er bereits nach 29 Sekunden auf die Schultern gelegt hatte.

Klasner machte es Baldauf schwer

Spannender ging es im Kampf von Felix Baldauf gegen Ilja Klasner zu. Obwohl der Deutsch-Norweger sechs Minuten lang gegen den defensiv agierenden ehemaligen Schorndorfer anrannte und den Kampf dominierte, sprang am Ende nur ein 3:2-Sieg mit einem einzigen Mannschaftspunkt heraus – weniger, als man es auf ASV-Seite erwartet hatte. Zu wenig, um in der Endabrechnung einen Sieg mit nach Hause zu nehmen.

Dafür rieben sich die Beteiligten die Augen, als Ruslan Kudrynets nach viereinhalb Minuten gegen den Schweden Niklas Öhlen mit 5:1 führte. Doch der Dritte der Junioren-WM von 2021 nutzte eine halbe Minute vor Kampfende eine angeordnete Bodenlage von Kudrynets, um am Ende doch noch einen 9:5-Sieg einzufahren.

Einen fulminanten Start legte Akhmed Aibuev gegen Johannes Deml hin. 8:0 nach einer halben Minute, 12:0 nach 82 Sekunden – und am Ende reichte es doch nur zu einem 14:2-Punktsieg und drei statt vier Mannschaftspunkten.

ASV besetzt erstmals eine Klasse nicht

Die letzte Wertung beim 2:2 gegen Niklas Dorn genügte dem immer besser in Form kommenden Dawid Wolny, um einen weiteren Zähler für sein Team zu verbuchen.

Da der ASV aufgrund des kurzfristigen Ausfalls von Karan Mosebach in der Klasse Griechisch-Römisch bis 80 kg keinen Ringer stellte, gewann Aik Mnatsakanian kampflos vier Punkte für die Gastgeber.

Nun war beim Stand von 11:9 für den ASV Schorndorf Iuri Lomadze im vorletzten Kampf unter Zugzwang, da nach ihm nur noch Nachwuchsmann Anton Moser an der Reihe war, bei dem man von einer klaren Niederlage ausgehen musste. Lomadze tat sich gegen den WM-Dritten von 2021 Gevorg Sahakyan jedoch sehr schwer. Obwohl er der aktivere Ringer war, wurde er nach vier Minuten in die Bodenlage geschickt, was seinem Gegner einen Punkt und damit den Sieg durch die letzte Wertung beim 1:1 verschaffte. Wie erwartet, unterlag zum Schluss Anton Moser vorzeitig gegen den deutschen Spitzenringer Tim Müller, so dass die 11:14-Niederlage besiegelt war.

Jetzt ist der ASV im Heimkampf gegen Serienmeister Burghausen am nächsten Wochenende fast schon zum Siegen verdammt, möchte er seine einst sehr gute Ausgangsposition für die Playoffs nicht ganz verlieren. Durch die Niederlage ist Schorndorf in der Tabelle vom zweiten auf den dritten Platz hinter dem punktgleichen KSC Hösbach zurückgefallen. „Sollten wir zum Ende der Hauptrunde immer noch punktgleich sein, würden wir aufgrund des besseren direkten Vergleichs dennoch vor Hösbach stehen“, erklärt Sedat Sevsay die Situation in der Tabelle.

Ergebnisse: 57 kg GR: Haase – Scarpello 1:7 PS (0:2). 130 kg FR: Baitsaev – Agca 16:2 PS (3:2). 61 kg FR: Heeg – Vangelow 0:6 SS (3:6). 98 kg GR: Klasner – Baldauf 2:3 PS (3:7). 66 kg GR: Öhlen – Kudrynets 9:5 PS (5:7). 86 kg FR: Deml – Aibuev 2:14 PS (5:10). 71 kg FR: Dorn – Wolny 2:2 PS (5:11). 80 kg GR: Mnatsakanian KL (9:11). 75 kg GR: Sahakyan – Lomadze 1:1 PS (10:11). 75 kg FR: Müller - Moser 16:0 TÜ (14:11).