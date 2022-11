Böse Überraschung für den SV Hegnach: Rasen vom Mähen verwüstet

Es wartete nicht nur eine böse Überraschung, sondern auch eine Enttäuschung auf die Fußballerinnen des SV Hegnach, die bereits zwei Regionalligapartien zu Hause auf Kunstrasen austragen mussten. „Wir trainieren jetzt zwar mehr auf dem Kunstrasen, aber Rasen ist uns einfach lieber“, erklärt Abteilungsleiter Alexander Rieger.

Bereits am 23. Oktober entschied sich das Schiedsrichtergespann rund um Hannah Rapp dafür, das Spiel nicht auf dem Rasen anzupfeifen - der Platz sei unbespielbar. Nach Diskussionen wichen der SV Hegnach und der SC Opel 06 Rüsselsheim auf den Kunstrasen aus.

Aufgeweichter Boden, Mähen unmöglich

Der Boden hatte sich durch den Regen sehr aufgeweicht. Als die Zuständigen des Betriebshofs Waiblingen mit dem Rasenmäher sich eigentlich um die Platzpflege kümmern wollten, passierte das Gegenteil. Das schwere Gerät sei beim Reinfahren eingesunken, erzählt Rieger. „Der Mäher hat 20 Zentimeter tiefe, drei bis vier Meter lange Spurrillen hinterlassen“, so der Abteilungsleiter weiter. „Das sind sicher 15 Quadratmeter Flurschaden“, so Rieger.

"Letztlich dauert es mit dem Graswuchs bis zum Frühjahr"

Andreas Schwab, Leiter der Abteilung Sport der Stadtverwaltung Waiblingen, teilt mit: „Da diese Stelle am Hartwald liegt, trocknet sie in den Übergangszeiten deutlich langsamer ab als die restliche Fläche.“ Der erste Versuch, diesen Schaden zu beheben und den Platz bespielbar zu machen, scheiterte. Auch der zweite Versuch, die Stelle mit Sand und Grassamen aufzufüllen, führte zu keinem ausreichenden Ergebnis. „Der Schaden wurde zeitnah so gut es geht behoben und Rasensaat aufgebracht“, erklärt Schwab. Und schiebt hinterher: „Letztlich dauert es mit dem Graswuchs bis zum Frühjahr.“

SVH trainiert auf Kunstrasen

Dies bedeutet für die Regionalliga-Kickerinnen, aber auch für die anderen Mannschaften des SV Hegnach, dass alle Spiele mindestens bis zum Frühjahr ausschließlich auf dem Kunstrasen stattfinden können. Für die Frauenmannschaft steht dieses Jahr nur noch ein Heimspiel an, am 20. November gegen den 1. FFC Hof. Wenn dann am 5. März der Karlsruher SC zum ersten Heimspiel nach der Winterpause zu Gast ist, hoffen Rieger und die Frauenmannschaft natürlich, dass der Schaden wieder behoben ist. Schwab erklärt: „Aufgrund der derzeitigen Witterung sind die Plätze allgemein sehr weich. Letzte Woche war ein Mähen der Plätze in der Gesamtstadt nicht möglich.“

„Wir müssen das jetzt akzeptieren“, so der Abteilungsleiter. „Wir trainieren mehr auf Kunstrasen, um uns besser darauf einzustellen. Aber am Ende ist uns der Rasen doch lieber.“

Noch vier Spiele bis zur Winterpause

Gut über die Bühne gebracht haben die Hegnacherinnen ihre zwei Heimspiele auf Kunstrasen aber trotzdem. Gegen Rüsselsheim gewann die Mannschaft von Trainer Nikolaos Koutroubis mit 2:1, am vergangenen Wochenende drehte der SV Hegnach in der zweiten Halbzeit richtig auf und gewann deutlich mit 3:0 gegen die Kickers Offenbach. Mit insgesamt 20 Punkten steht die Mannschaft auf Rang zwei der Regionalligatabelle, sieben Punkte trennen sie von Tabellenführer SV Weinberg. Neben dem Heimspiel gegen den 1. FFC Hof (20. November), stehen drei Auswärtsspiele an: Am kommenden Wochenende sind die Hegnacherinnen zu Gast beim FFC Wacker München, am 27. November beim TSV Jahn Calden, und mit dem Spiel beim SV Frauenbiburg am 4. Dezember geht der SVH in die Winterpause.