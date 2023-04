Badminton-Bundesliga: Erfolgreicher Saisonabschluss für die SG Schorndorf

Badminton-Bundesligist SG Schorndorf hat das letzte Spielwochenende der Saison mit einem Sieg abgeschlossen: 5:2 beim Baden-Württemberg-Derby in Offenburg. Beim vielfachen Deutschen Meister Saarbrücken-Bischmisheim fuhren die Schorndorfer mit einer 1:6-Niederlage im Gepäck nach Hause.

Schorndorf ist die beste Mannschaft in Baden-Württemberg

Die SG Schorndorf schließt die Saison als Tabellenneunter ab, einen Platz vor dem BC Offenburg. Schorndorf ist damit die beste Mannschaft Baden-Württembergs. Das stand aber schon vor der Partie in Offenburg fest. Auch in den direkten Vergleichen setzte sich die SG nun zweimal gegen die Badener durch.

Der Erfolg im zweiten Aufeinandertreffen der Saison war eine sehr enge Angelegenheit. Drei Partien gingen über die volle Distanz von fünf Sätzen. Und alle engen Partien gingen an die SG.

Dabei entpuppten sich die Auftaktpartien als Schlüsselspiele. Mit Yanis Gaudin im ersten Doppel und ersten Einzel wartete Schorndorf mit einer Überraschung auf. Der zwanzigjährige Franzose aus Paris kam nach langer Verletzungspause erstmals zum Einsatz für die SG.

An der Seite von Alan Erben sah es phasenweise nicht gut aus für die Schorndorfer Paarung. Johannes und Sebastian Grieser erspielten sich eine 2:1-Satzführung mit aggressivem Spiel. Alan Erben/Yanis Gaudin gelang es aber in den Sätzen vier und fünf, wieder selbst verstärkt in die Offensive zu kommen. Die Belohnung war ein 11:5-, 11:5-Sieg.

Ein Auftakt nach Maß

Im Frauendoppel spielten für die SG Melina Wild und Elizabeth Tolman. Gegen das eingespielte Doppel Lena Reder/Paloma Wich entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch über fünf Sätze. Dem Schorndorfer Frauendoppel gelang es, sich mit 11:7 im Entscheidungssatz durchzusetzen. Ein Auftakt nach Maß für die SG.

Offenburg glich aber wieder zum 2:2 aus. Das seit Jahren stärkste baden-württembergische Doppel Lukas Burger/Jonas Burger setzte sich mit 11:6, 11:7, 11:8 gegen David Kramer/Florian Winniger durch. Ebenfalls in drei Sätzen punktete im Fraueneinzel Lena Reder mit 11:4, 11:9, 11:3 gegen Melina Wild.

Auf die Siegerstraße kam die SG im ersten Einzel und Mixed. Yanis Gaudin setzte sich klar mit 11:7, 11:7, 11:4 gegen den Esten Karl Kert durch. Schorndorfs Mixed Alan Erben/Elizabeth Tolman holte in drei Sätzen die Punkte zum 4:2.

David Kramer setzt sich ab

Im abschließenden zweiten Einzel ging es nicht mehr um den Sieg, der stand mit vier Schorndorfer Spielgewinnen schon fest. Ein dritter Offenburger Punkt hätte für den BC aber den ersten Punkt in der Tabelle bedeutet.

Offenburgs Lukas Burger war gegen David Kramer nahe dran. Im fünften Satz konnte sich aber Schorndorfs mehrfacher baden-württembergische Meister absetzen und das zweite Einzel mit 13:11, 11:3, 9:11, 8:11, 11:8 gewinnen.

Gegen den deutschen Vizemeister BC Saarbrücken-Bischmisheim hatte die SG nur ein großes Erfolgserlebnis. Den Erfolg von David Kramer und Alan Erben im zweiten Doppel. Gegen Mads Christophersen/Marvin Datko zeigten beide eine herausragende Leistung und setzten sich mit 8:11, 13:11, 11:9 und 12:10.

Ansonsten gingen die weiteren Partien in jeweils drei Sätzen an die Saarbrücker. Das Mixed musste Schorndorf verletzungsbedingt abgeben - Elizabeth Tolman hatte Probleme mit der Achillessehne.

BC Offenburg - SG Schorndorf 2:5. Männerdoppel 1: Grieser/Grieser - Gaudin/Erben 9:11, 11:4, 11:8, 5:11, 5:11; Frauendoppel: Reder/Wich - Tolman/Wild 12:10, 6:11, 9:11, 11:6, 7:11; Männerdoppel 2: Burger/Burger - Kramer/Winniger 11:6, 11:7, 11:8; Männereinzel 1: Kert - Gaudin 7:11, 7:11, 4:11; Fraueneinzel: Reder - Wild 11:4, 11:9, 11:3; Mixed: J. Burger/Wich - Erben/Tolman 8:11, 9:11, 6:11; Männereinzel 2: L. Burger - Kramer 11:13, 3:11, 11:9, 11:8, 8:11.

1. BC Saarbrücken-Bischmisheim - SG Schorndorf 6:1. Männerdoppel 1: Pistorius/Maio - Gaudin/Winniger 11:3, 11:5, 11:7; Frauendoppel: Lohau/Küspert - Tolman/Wild 11:4, 11:3, 11:6; Männerdoppel 2: Christophersen/Datko - Kramer/Erben 11:8, 11:13, 9:11, 10:12; Männereinzel 1: Christophersen - Gaudin 11:6, 11:4, 11:4; Fraueneinzel: Schmidt - Wild 11:5, 11:9, 11:6; Mixed: Maio/Lohau - Erben/Tolman 11:0, 11:0, 11:0 (Aufgabe); Männereinzel 2:Nikolov - Kramer 11:7, 11:5, 11:2.