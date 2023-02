Badminton-Erstligist SG Schorndorf vor schwierigen Tagen

Badminton-Erstligist SG Schorndorf spielt am Wochenende beim TV Refrath (Fünfter) und dem amtierenden Deutschen Meister und Tabellenführer 1. BC Wipperfeld. Die Aussicht, auswärts zu punkten, ist für die SG sehr gering.

Die Schorndorfer treten die Reise mit einem starken Team an, aber beileibe nicht in Bestbesetzung. Bei den Männern werden Rory Easton, Alan Erben, David Kramer und Benjamin Wahl auflaufen, bei den Frauen Miranda Wilson und Josefine Jensen.

Realistisch betrachtet, wird es in beiden Partien äußerst schwer, Greifbares mitzunehmen. Das gilt für die Partie beim Tabellenfünften TV Refrath am Samstag und erst recht am Sonntag gegen den BC Wipperfeld.

BC Wipperfeld mit starkem Kader

Der TV Refrath hat als Tabellenfünfter noch gute Chancen, den Sprung auf Platz vier zu schaffen und sich für die Final Four zu qualifizieren. Insofern ist zu erwarten, dass die Nordrhein-Westfalener stark antreten. Beim BC Wipperfeld ist dies der Normalfall. Der amtierende Meister hat einen durchgängig extrem starken Kader.

Die SG Schorndorf wird in beiden Partien versuchen, alles rauszuhauen. Teammanager Benjamin Wahl: „Wir gehen mit großer Motivation und dem Ziel, gute Spiele zu machen, in das Wochenende.“