Ballon d'Or-Wahl: Mané für soziales Engagement geehrt

Paris (dpa) - Stürmerstar Sadio Mané vom deutschen Fußballmeister FC Bayern München ist im Rahmen der Ballon-d'Or-Ehrung in Paris mit dem Socrates-Award für sein soziales Engagement ausgezeichnet worden.

Der Senegalese erhielt den Preis und wurde für seine Projekte in der Heimat geehrt. «Ich rede nicht gerne darüber. Ich tue, soviel ich kann, für mein Volk», sagte Mané.

Sein Bayern-Teamkollege Jamal Musiala vom FC Bayern hat dagegen genauso wie der englische Bundesligaprofi Jude Bellingham von Borussia Dortmund den Preis für den besten U21-Spieler verpasst. Die beiden Youngster gehörten zwar am Montag zu den fünf nominierten Spielern für den Kopa-Award, belegten am Ende aber die Plätze drei und vier. Der Preis ging an den Spanier Gavi vom FC Barcelona vor dem Franzosen Eduardo Camavinga von Real Madrid.

Höhepunkt der Veranstaltung ist die Vergabe des Goldenen Balles, den zuletzt der argentinische Superstar Lionel Messi zum siebten Mal geholt hatte.