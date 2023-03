Barry als weiterer Tuchel-Assistent?

München (dpa) - Dass Bayern Münchens neuer Trainer Thomas Tuchel in Anthony Barry einen weiteren Assistenten an die Säbener Straße holen will, ist bei dessen Club FC Chelsea offenbar nicht gut angekommen. Das berichtet jedenfalls die englische Zeitung «Telegraph».

Für Barry, der schon unter Tuchel an der Stamford Bridge gearbeitet hatte, wäre entsprechend eine Ablösesumme fällig. Tuchel hatte bei seiner Vorstellung in München gesagt, dass er weiter mit seinen bewährten Co-Trainern Arno Michels und Zsolt Löw zusammenarbeiten will. Er hoffe noch, dass er auch Anthony Barry als weiteren Assistenten nach München lotsen könne.

«Auch mein Trainerteam war nicht vorbereitet, deshalb auch ein großes Dankeschön an die Flexibilität und Euphorie meiner Co-Trainer und ihren Familien. Arno Michels und Zsolt Löw werden dabei sein, die schon seit über zehn Jahren mit mir zusammenarbeiten», hatte Tuchel gesagt.