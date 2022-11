Heidelberg (dpa/lsw) - Leon Friederici verlässt den Basketball-Bundesligisten MLP Academics Heidelberg und schließt sich den EPG Baskets Koblenz an. Der 27-Jährige und die Verantwortlichen der Heidelberger einigten sich auf eine Auflösung des bestehenden Vertrages. Sein neuer Verein vermeldete den Wechsel am Donnerstagabend. Künftig wird er in der drittklassigen ProB-Liga auflaufen.