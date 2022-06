Ulm (dpa/lsw) - Moritz Krimmer verlässt den Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm nach fast sieben Jahren. Der 21-Jährige schließt sich dem ProA-Club Nürnberg Falcons BC an, wie die Ulmer am Mittwoch mitteilten. In 28 Einsätzen in dieser Saison stand er im Schnitt etwas mehr als fünf Minuten auf dem Feld.