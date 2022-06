Basketballprofi Bretzel bleibt bei Bundesligist Ulm

Neu-Ulm (dpa/lsw) - Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm setzt weiter auf sein Eigengewächs Nicolas Bretzel. Der 2,12 Meter große Center habe seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis Sommer 2024 verlängert, teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 23-Jährige kam schon 2008 als Kind zu den Ulmern. In der zurückliegenden Spielzeit bestritt er 27 Partien in der BBL, in denen er im Schnitt knapp zehn Minuten auf dem Feld stand. «Nico hat in der abgelaufenen Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht», sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath.