Beleidigungen sollen zu Spielabbruch beim TSV Miedelsbach geführt haben

So ganz grün sind sich die Vereine gerade nicht. Als am Sonntag beim TSV Miedelsbach das Fußballspiel in der Kreisliga A1 gegen Anagennisis Schorndorf in der 62. Minute abgebrochen wurde, herrschte auf der einen Seite ein großes Fragezeichen. Während der TSV den Abbruch nicht nachvollziehen konnte, hat Anagennisis so eine Vermutung.

„Der Schiedsrichter wurde aus den Zuschauerreihen beschimpft, teilweise auch rassistisch“, so der Schorndorfer Abteilungsleiter Jorgo Prassas. „Eigentlich wollte ich nicht an die Öffentlichkeit, aber ich kann die Stellungnahme des TSV Miedelsbach nicht so stehenlassen.“

Ein faires Spiel, das in der 62. Minute sein Ende fand

Das Spiel sei fair abgelaufen, habe eine gesunde Härte gehabt, bestätigt auch Prassas. „Außerhalb war es nicht harmlos.“ Die Spieler auf dem Rasen hätten diese Rufe aus den Zuschauerreihen ignoriert, sich auf das Spiel konzentriert, das zum Abbruch mit 1:1 noch in jede Richtung hätte ausgehen können. Auslöser sei wohl ein Foul eines Miedelsbacher Spielers am Schorndorfer Mittelfeldmann Ahmet Eymen Kirlar gewesen. Der Schiedsrichter habe den Miedelsbacher Spieler ermahnt, beim nächsten Mal etwas mehr Vorsicht walten zu lassen. Der habe das so angenommen, die Zuschauerreihen nicht. „Der ein oder andere fühlte sich ungerecht behandelt, rief: ,Immer für die Schwarzen’.“ Was sich in diesem Falle auf die Trikotfarbe von Anagennisis bezog. Prassas sei zugetragen worden, dass auch das Wort „Kanacke“ in Richtung Schiedsrichter gefallen sei. Prassas habe von der gegenüberliegenden Seite des Platzes gesehen, dass es einen Dialog zwischen Schiedsrichter und Zuschauern gegeben habe. Was genau gesprochen wurde, wisse er aber nicht.

Heftige Worte nach Abbruch des Fußballspiels

Als der Schiedsrichter dann das Spiel für beendet erklärte und das Feld in Richtung Kabine verließ, habe es heftige Worte gehagelt, beschreibt es der Abteilungsleiter. „Man sollte aufpassen, was man zum Schiedsrichter sagt“, findet Prassas. „Wir haben einen enormen Schiedsrichtermangel, das ist ein großes Politikum.“

Ähnlich schilderte der TSV Miedelsbach in seiner Stellungnahme die Situation. Es habe Zurufe von außen gegeben, auf die der Schiedsrichter reagierte. Anders als Anagennisis, beschreibt es Miedelsbachs Abteilungsleiter Andreas Incorvaia im offiziellen Schreiben des TSV: „Beleidigungen, Bedrohungen oder Ähnliches hat es nicht gegeben. Weder Gäste noch Spieler oder Zuschauer wussten, wieso es zum Abbruch kam.“ Der TSV Miedelsbach sei gespannt auf die Ermittlungen des Sportgerichts.

Derzeit beschäftigt sich das Bezirkssportgericht mit dem Spielabbruch. Bis zum 7. April müssen alle Parteien, TSV Miedelsbach, Anagennisis Schorndorf und der Schiedsrichter, ihre Stellungnahmen eingereicht haben.