Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat Bentley Baxter Bahn verpflichtet. «Mit ihm haben wir einen sehr torgefährlichen Mittelfeldspieler für unsere Mannschaft gewinnen können», sagte Sport-Geschäftsführer Tim Schork am Dienstag in einer Pressemitteilung der Mannheimer über den 29-Jährigen, der zuletzt für den FC Hansa Rostock auflief. «Er bringt neben seiner spielerischen Qualität viel Mentalität in unser Team.»