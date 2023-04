Bericht: Auseinandersetzung in Bayern-Kabine

Manchester (dpa) - Beim FC Bayern soll es einem «Bild»-Bericht zufolge nach dem deutlichen 0:3 bei Manchester City noch in der Kabine eine möglicherweise sogar handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern der Münchner gegeben haben.

Beteiligt sollen der deutsche Nationalspieler Leroy Sané und der in der Partie eingewechselte Sadio Mané gewesen sein. Die Bayern äußerten sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu dem Bericht. Beide Spieler waren für eine Stellungnahme angefragt. Nach der «Bild» berichteten auch Sport1 und Sky über die Auseinandersetzung.

Das Team des neuen Trainers Thomas Tuchel hatte im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League einen bitteren Abend erlebt. Nach den drei Gegentoren stehen die Chancen auf das Erreichen des Halbfinales im Rückspiel in der kommenden Woche in München äußerst schlecht. Dem «Bild»-Bericht zufolge sollen Sané (27) und Mané (31) bereits auf dem Rasen verbal wegen eines misslungenen Zusammenspiels aneinandergeraten sein. Mané, der im vergangenen Sommer zu den Bayern gewechselt war, war am Dienstagabend in der 69. Minute eingewechselt worden.