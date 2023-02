Bietigheim Steelers stellen sich auf Führungsebene neu auf

Bietigheim (dpa/lsw) - Geschäftsführer Volker Schoch und der Aufsichtsratsvorsitzende Gerhard Kaufmann werden ab der kommenden Saison nicht mehr für die Bietigheim Steelers tätig sein. Das gab der Club der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwochabend bekannt. Kaufmann ist seit 2008 bei den Steelers im Amt, Schoch führt seit 2014 die Geschäfte. Gemeinsam feierten die beiden Verantwortlichen den Aufstieg in die DEL und den Klassenerhalt sowie vier Meisterschaften in der DEL2. «Wir schauen uns mit dem Vorstand an, wie wir uns künftig aufstellen wollen und auf welche Bereiche wir uns im Verein noch stärker fokussieren, damit die gesetzten Ziele erreicht werden», sagte Präsident Christoph Heinzmann.