Bietigheim Steelers verpflichten Eishockey-Profi Keränen

Bietigheim (dpa/lsw) - Die Bietigheim Steelers haben Michael Keränen für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. «Er wird unserer Offensive noch mehr Durchschlagskraft geben», sagte Geschäftsführer Volker Schoch in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch. «Michael Keränen ist flexibel einsetzbar, sicher an der Scheibe und sucht den Abschluss.»

Der 32 Jahre alte Angreifer kommt vom finnischen Erstligisten Vaasan Sport. Dort kam Keränen, der ein Spiel in der nordamerikanischen Profiliga NHL für die Minnesota Wild absolvierte, in 72 Spielen auf 37 Punkte.