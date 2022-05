Bietigheimer Handballerinnen erreichen Finale

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim greifen zum Abschluss der Saison nach dem nächsten Titel. Die Schwäbinnen bezwangen im Halbfinale des DHB-Pokals am Samstag den Thüringer HC mit 32:28 (17:12). Es war wettbewerbsübergreifend der 52. Pflichtspiel-Erfolg in Serie für den deutschen Meister, Supercup- und Europapokalsieger. Im Endspiel des Final Four in Stuttgart trifft das Team von Trainer Markus Gaugisch am Sonntag (15.00 Uhr) auf den VfL Oldenburg, der sich zuvor mit 28:26 (15:8) gegen den Buxtehuder SV durchgesetzt hatte.