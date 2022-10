Bittenfelder Kartfahrer Luis Conti Dritter bei deutschen Meisterschaften

Überragender Erfolg für den Bittenfelder Luis Conti beim Finale der deutschen Kart-Slalom-Meisterschaft in Hockenheim: Der Nachwuchsfahrer aus der Jugendgruppe des MSC Bittenfeld hat unter den vier MSC-Startern am besten abgeschnitten und nach vier Läufen Platz drei in der Klasse 2 belegt.

„Nachdem ich 2019 beim Finale das Siegerpodest als Vierter nur knapp verfehlt habe, bin ich froh, dass ich diesmal unter die ersten drei gekommen bin“, freut sich Luis Conti. „Das ist mein bislang größter Erfolg“, sagt der Elfjährige, der mit sechs Jahren zum ersten Mal im Jugendkart gesessen hat.

Vier Fahrer des MSC am Start

Die besten 154 Kart-Slalom-Fahrer aus ganz Deutschland hatten sich auf dem Hockenheimring versammelt, um auf der großen Eventfläche hinter der Osttribüne ihre Meister zu ermitteln. Auf zwei unterschiedlichen, rund 250 Meter langen Slalom-Parcours kämpften die jungen Nachwuchspiloten in fünf Klassen um den Titel.

Unter ihnen waren auch vier Fahrer aus der Jugendgruppe des MSC Bittenfeld, die alle für den Fachverband Baden-Württemberg gestartet sind. „Neben meinem Bruder Luis war dies in der Klasse 2 der ebenfalls elfjährige Luis Lander“, sagt Marco Conti, der Jugendleiter und Kart-Trainer des MSC Bittenfeld. Außerdem seien in der Klasse 5 der 17-jährige Dennis Techel und der 18-jährige Luis Schreier angetreten.

Alle mit gleichen Voraussetzungen

Voraussetzung für die Teilnahme am Finale der deutschen Kart-Slalom-Meisterschaft waren die Erfolge in der baden-württembergischen Meisterschaft. „Dort hat mein Bruder Platz zwei in seiner Altersklasse belegt“, sagt Marco Conti. Gefahren wurde in Hockenheim an beiden Tagen mit zwei 6,5 PS starken Slalom-Karts mit geräuscharmen Viertakt-Motoren, die vom Veranstalter gestellt wurden, damit alle Teilnehmer die gleichen Voraussetzungen hatten.

„Der Parcours am Samstag war technisch besonders schwer, da er eine Sektion enthielt, die sich Doppeltor nennt“, sagte Luis Conti. Dort sei die Gefahr, Pylonen zu verschieben oder gar umzuwerfen, besonders groß. „Deshalb war ich erleichtert, dass an beiden Tagen in allen vier Läufen alle Pylonen stehen geblieben sind“, erklärte Luis Conti, der letztlich in seiner Klasse unter 31 Startern den ausgezeichneten dritten Platz belegt hat. Damit wurde sein Traum vom Siegerpodest Wirklichkeit. Clubkamerad Luis Lander kam am Ende, ebenfalls fehlerlos, auf Klassenrang neun.

Weniger Glück hatten die beiden Bittenfelder Starter in der Klasse 5, denn beide kassierten für einen Pylonenfehler jeweils zwei Strafsekunden. Dadurch landete Luis Schreier unter 27 Klassenkonkurrenten auf Platz 15 und Dennis Techel auf Rang 18.