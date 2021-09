Bleibt Schnatterer bei Waldhof? Entscheidung erst 2022

Mannheim (dpa/lsw) - Mittelfeld-Routinier Marc Schnatterer will über eine mögliche Verlängerung beim SV Waldhof Mannheim erst im kommenden Jahr entscheiden. Der 35-Jährige war im vergangenen Sommer nach 13 Jahren beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim nach Mannheim gewechselt und hatte beim Fußball-Drittligisten für eine Saison unterschrieben. «Momentan sind solche Gedanken aber noch zu früh. Da wird vor Februar, März 2022 auch keine Entscheidung fallen», sagte Schnatterer der «Rhein-Neckar Zeitung» (Donnerstag) und begründete: «Ich bin in einem Alter, in dem ich in meinen Körper reinhorchen muss, um zu sehen, ob es noch weitergehen kann.»

Für den Tabellensechsten hat Schnatterer bislang drei Tore erzielt und vier Vorlagen geliefert. Am Sonntag bekommt es Waldhof mit dem SC Verl zu tun.

