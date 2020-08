Boston Celtics stehen in zweiter Runde der NBA-Playoffs

Orlando (dpa) - Die Boston Celtics um Basketball-Nationalspieler Daniel Theis haben sich als erstes Team für die zweite Runde der NBA-Playoffs qualifiziert.

Die Celtics gewannen das vierte Spiel gegen die Philadelphia 76ers 110:106 und ziehen damit ungeschlagen in das Halbfinale der Eastern Conference ein. Theis stand als Center wie gewohnt von Beginn an auf dem Parkett und steuerte 15 Punkte bei.

Tobias Harris von den 76ers musste das Spiel vorzeitig beenden. Er war im dritten Viertel hart mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen und in der Folge blutüberströmt. Theis war in der Szene in der Nähe, hatte mit dem Sturz aber nichts zu tun.

