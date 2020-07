Bottas rast in Spielberg zur Pole Position

Spielberg (dpa) - Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat sich beim Neustart der Formel 1 in Österreich überraschend die erste Pole Position der Saison gesichert.

Der Finne verwies am Samstag in Spielberg seinen favorisierten Teamkollegen Lewis Hamilton mit zwölf Tausendstelsekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der das Rennen in der Steiermark in den beiden Vorjahren gewonnen hatte.

Für Bottas ist es die zwölfte Pole Position seiner Karriere. Zuvor war Titelverteidiger Hamilton in allen Trainingseinheiten schneller gewesen. Sebastian Vettel scheiterte im Ferrari als Elfter vorzeitig in der Qualifikation.

