Bottas startet ganz vorne - Hamilton wegen Strafe Elfter

Istanbul (dpa) - Lewis Hamilton hat die Qualifikation zum Formel-1-Rennen in der Türkei gewonnen, wegen einer Strafversetzung geht der Engländer aber nur als Elfter in den Grand Prix an diesem Sonntag.

Hamilton verwies in Istanbul seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Rang. Wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels muss der WM-Spitzenreiter jedoch zehn Plätze weiter hinten starten, wodurch Bottas ganz nach vorne rutscht.

Red-Bull-Mann Max Verstappen schloss die Startplatzjagd als Dritter ab, rückt aber ebenfalls einen Rang nach vorne.

© dpa-infocom, dpa:211009-99-537106/4