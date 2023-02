Breitenreiter bei Hoffenheim-Gastspiel in Bochum unter Druck

Bochum (dpa/lsw) - André Breitenreiter ist bei Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim mehr unter Druck denn je. Nach neun sieglosen Pflichtspielen soll am Samstag (15.30 Uhr/Sky) unbedingt ein Erfolg beim VfL Bochum her, um nicht noch mehr in die Abstiegszone zu rutschen. Hoffenheim hatte zuletzt mit großen Personalsorgen zu kämpfen und hat seit Oktober keinen Sieg feiern dürfen. Auch im DFB-Pokal sind die Kraichgauer in dieser Woche ausgeschieden. Breitenreiter kam im vergangenen Sommer vom FC Zürich und folgte auf Sebastian Hoeneß. Das ursprünglich angepeilte Ziel Europapokal ist bereits in weite Ferne geraten.