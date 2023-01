Breitenreiter bremst Erwartungen an Dolberg

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Vor dem ersten Bundesliga-Spiel 2023 hat Trainer André Breitenreiter bei der TSG 1899 Hoffenheim vor überhöhten Erwartungen an Neuzugang Kasper Dolberg gewarnt. Der dänische WM-Teilnehmer habe in der Vergangenheit nachgewiesen, dass er großes Talent und Potenzial besitze. «Ich finde, er hat sich gut integriert. Ich finde schon auch, dass man deutlich gesehen hat, dass er längere Zeit nicht gespielt hat», sagte Breitenreiter vor der Partie des Tabellenelften am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin.

Der 25 Jahre alte Dolberg war zum Jahresbeginn von OGC Nizza gekommen. Die Franzosen hatten ihn aber zuletzt an den FC Sevilla verliehen, wo er wenig zum Einsatz kam. Breitenreiter hat diese Woche mit dem Mittelstürmer eine längere Einzelanalyse betrieben. «Er muss sich unter gar keinen Umständen unter Druck setzen. Das bedeutet für ihn, dass er nicht vom ersten Tag an jedes Spiel mit drei Toren beenden muss», betonte der TSG-Coach. «Er wird uns helfen, wir werden ihm helfen, sodass wir am Ende alle glücklich sind.»

Dolberg ist bei den Hoffenheimern besonders gefordert, da Toptalent Georginio Rutter für eine Ablöse von bis zu 40 Millionen Euro zu Leeds United gewechselt ist. Zudem kommen die anderen Angreifer Ihlas Bebou und Munas Dabbur aus langen Verletzungspausen.