Breitenreiter freut sich auf Schalke-Wiedersehen

Sinsheim (dpa/lsw) - Trainer André Breitenreiter will mit der TSG 1899 Hoffenheim im Bundesliga-Gastspiel beim FC Schalke 04 am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) endlich wieder einen Sieg landen. «Wir werden versuchen, mit einer besseren Präzision im Torabschluss zu agieren als in den letzten beiden Spielen, um die drei Punkte nach Sinsheim mitzunehmen», sagte Breitenreiter am Mittwoch.

Trotz der kleinen Durststrecke von drei sieglosen Spielen in Serie wähnt der Trainer seine Mannschaft auf dem richtigen Kurs. «Wir gehen unseren Weg ganz konsequent. Das beinhaltet vielleicht auch mal, dass wir ein oder zwei Spiele nicht gewinnen. Aber der Trend wird ganz klar nach oben gehen, auch in Form von Ergebnissen und Punkten», prophezeite der 49-Jährige.

Nach der Niederlage gegen Werder Bremen in der Vorwoche habe er mit dem Team jeden Tag ein Torschuss-Training absolviert. «Wir müssen einfach das Tor treffen. Da haben wir viel zu viel vorbeigeschossen», kritisierte Breitenreiter und forderte: «Die Jungs müssen daran glauben und nicht vor dem Torabschluss anfangen zu zweifeln.»

Das Wiedersehen mit seinem früheren Verein Schalke 04, bei dem er in der Saison 2015/16 Trainer war, spielt für Breitenreiter keine besondere Rolle. «Ich verbinde damit keine anderen Emotionen als sonst», sagte er. Er freue sich allerdings auf das Wiedersehen mit alten Bekannten und Weggefährten in Gelsenkirchen.