Breuningsweiler verliert gegen Abstiegskandidat

In der Fußball-Oberliga holte die TSG Backnang einen Punkt gegen den Vierten aus Bietigheim-Bissingen. Im Kellerduell und Rems-Murr-Derby gewann der SV Allmersbach die wichtigen drei Punkte zu Hause gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach im Kampf gegen den Abstieg.

Oberliga. Die Oberliga-Fußballer der TSG Backnang haben zu Hause gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit dem 1:1 einen Punkt geholt. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Roman Kasiar sein Gästeteam in der elften Minute. Jannik Dannhäußer vollendete in der 65. Minute vor 200 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Große Sorgen wird sich Backnangs Trainer Mario Klotz um die Defensive machen. Schon 60 Gegentore kassierte die TSG. Mit lediglich 25 Zählern aus 25 Partien steht das Heimteam auf einem Abstiegsplatz. Sieben Siege, vier Remis und 14 Niederlagen hat die TSG Backnang derzeit auf dem Konto. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat die Etzwiesenelf noch Luft nach oben.

SG Sonnenhof Großaspach seit drei Spielen ungeschlagen

Komfortabler ist da die Situation beim Konkurrenten aus Großaspach. Die SG Sonnenhof trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den FSV Hollenbach davon. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es keine. Erst in der zur 82. Minute, in der Bastian Frölich für die Aspacher zum 1:0 erfolgreich war, platzte der Knoten. Die SG beißt sich weiter und tiefer in der Aufstiegszone fest. Mit dem Sieg baute Großaspach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SG Sonnenhof Großaspach 18 Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen und ist seit drei Spielen unbezwungen.

Verbandsliga. Die Fellbacher kamen im Gastspiel beim VfL Sindelfingen trotz Favoritenrolle nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des SV Fellbach gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die Fellbacher der Favoritenrolle nicht gerecht wurden. Das Hinspiel war beim 2:2 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Schon kurz nach Anpfiff stellte Alexander Wetsch die Führung des VfL Sindelfingen her (2.). Der SV Fellbach zeigte sich wenig beeindruckt. In der sechsten Minute schlug Fabijan Domic mit dem Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Niklas Hofmeister in der 14. Minute. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung der Fellbacher bestehen. In der 74. Minute war Wetsch mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Gianluca Gamuzza brachte dem VfL nach 80 Minuten die 3:2-Führung. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Domic für den SVF zum 3:3 traf (93.). Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt der SVF.

Landesliga. Eine überraschende Niederlage hatte der SV Breuningsweiler am Freitagabend einzustecken. Zu Gast war NK Croatia Bietigheim. Kein einfacher Gegner, bedenkt man, dass die Bietigheimer mit 22 Punkten auf einem Abstiegsplatz standen. Dass sie sich mit aller Wucht wehren konnten, bekam die Elf aus Breuningsweiler zu spüren. 3:5 unterlag der Gastgeber am Ende. Bereits nach etwa einer Viertelstunde ging Bietigheim in Front durch einen Treffer von Nektarios Tsouloulis. Christian Seitz sorgte sieben Minuten später für den Ausgleich, Tim Wissmann erhöhte auf 2:1. Wieder war es Tsouloulis, der auf 2:2 stellte. Luca Jungbluth wollte das nicht auf sich sitzen lassen und erhöhte zur 3:2-Pausenführung. Danach klappte beim SVB nichts mehr, die Gäste machten durch Tore von Mario Teutsch und Tsouloulis den Sack zu - 3:5.

Der TV Oeffingen hat wieder gepunktet und einen 4:2-Erfolg beim VfR Heilbronn eingefahren. Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Luca Hofmann die Elf von Thomas Kettner mit 1:0 in Führung. Dennis Chirivi traf zum 1:1 zugunsten der Oeffinger (17.). Malntin Ymerai versenkte die Kugel zum 2:1 (23.). Faton Sylaj erhöhte den Vorsprung des TVOe nach 38 Minuten auf 3:1. Mit dem 4:1 von Mario Mutic für Oeffingen war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Kurz vor Schluss war noch Danecker zur Stelle und schoss das zweite VfR-Tor(83.).

Im Rems-Murr-Derby im Tabellenkeller verbuchte der SV Allmersbach die wichtigen Punkte für sich und gewann 2:1 gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Lukas Rosenke brachte SGOS in der 14. Minute in Front. Die Allmersbacher drängten auf den Ausgleich. Der fiel aber erst in der 73. Minute durch Hannes Theilacker. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Kasongo-Nd´Jele den entscheidenden Führungstreffer für den SVA erzielte (83.). Die Allmersbacher setzten sich mit diesem Sieg von der SGOS ab und belegen nun mit 29 Punkten den 14. Rang, während SG Oppenweiler-Strümpfelbach weiterhin 26 Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt.

Im Duell gegen den Spitzenreiter verlor der SV Kaisersbach mit 0:2 bei Türkspor Neckarsulm. Kerim Kubat Keseroglu traf zum 1:0 kurz vor der Halbzeitpause (41.). Der Treffer von Cristian Giles Sanchez in der 51. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Der SVK hat auch nach der Pleite die fünfte Tabellenposition inne.