Brisante Liga-Premiere für Hoeneß als Stuttgart-Trainer

Stuttgart (dpa/lsw) - Vier Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale gibt der neue Trainer Sebastian Hoeneß sein Liga-Debüt beim VfB Stuttgart. Der 40-Jährige will den Schwung vom 1:0-Erfolg beim 1. FC Nürnberg mit in die wichtige Partie beim VfL Bochum am Ostersonntag (17.30 Uhr/DAZN) nehmen. Die Stuttgarter sind aktuell Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga, ihr Rückstand auf Bochum beträgt sechs Punkte. Mit einem Sieg könnte der VfB neue Energie entfachen und den Revierclub wieder mit tief in den Abstiegskampf ziehen. Bei einer Niederlage würden die Hoffnungen auf die Rettung wohl allmählich schwinden.