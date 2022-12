Bundesliga-Ringer ASV Schorndorf: Pflichtaufgabe im letzten Kampf der Hauptrunde

Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage empfangen die Bundesliga-Ringer des ASV Schorndorf an diesem Samstag (19.30 Uhr) zum letzten Kampf der Hauptrunde den SV Johannis Nürnberg in der Sporthalle Grauhalde. Der fränkische Traditionsverein steht schon seit einigen Wochen als Absteiger fest, wird sich aber in seinem letzten Bundesliga-Kampf noch einmal von seiner besten Seite zeigen wollen.

Warten auf Reaktion des Ringer-Bundes

Für den ASV Schorndorf wird diese Pflichtaufgabe zu einer willkommenen Abwechslung in einer Zeit, in der er sich mehr mit Wertungen am grünen Tisch, mit Einsprüchen und Rechtfertigungen denn mit dem Sport beschäftigen muss. „Wir wollen sportlich an unsere bislang gezeigten Leistungen anknüpfen und uns von den großen Wirrungen nicht aus dem Konzept bringen lassen“, sagt der Cheftrainer und Vorstand Sedat Sevsay. Der Fokus soll wieder auf das Wesentliche gelenkt werden.

Der ASV Schorndorf hat beim Deutschen Ringer-Bund gegen die Einstufung von Felix Baldauf als EU-Ringer sowie gegen die dadurch rückwirkend erlittene Niederlage gegen Burghausen Protest eingelegt und ein Urteil bis zum kommenden Montag eingefordert.

Sevsay: Verband muss zu schnellem Ergebnis kommen

„Es geht dabei natürlich vorrangig um unsere Position“, sagt Sevsay. „Aber es gibt auch andere Vereine, die dadurch komplett in der Luft hängen und bei denen von der Play-off-Teilnahme bis zum Abstieg alles möglich ist, abhängig davon, wie der DRB unsere Situation löst.“ Deshalb müsse der Verband zu einem schnellen Ergebnis kommen.

Alles, was der ASV Schorndorf momentan machen kann, ist, gegen Nürnberg zu gewinnen. Sollte der DRB dem Protest stattgeben, könnte der ASV eventuell doch die direkte Play-off-Teilnahme sicher machen.

Eine lautstarke Unterstützung durch möglichst viele Fans würde dem ASV Schorndorf am Samstag guttun. So gut wie schon lange nicht mehr.