Burkardt einer von vier Neuen: SC wieder unverändert

Freiburg (dpa) - Nach zwei Spielen ohne Sieg baut Trainer Bo Svensson die Startformation des FSV Mainz 05 für das Spiel in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg auf vier Positionen um. U21-Nationalspieler Jonathan Burkardt, der sich bei der 1:4-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim verletzt hatte, feiert an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) sein Comeback in der Offensive. Zudem beginnen Anton Stach und Danny da Costa bei den Rheinhessen. Anthony Caci, der vor der Länderspielpause mit seinem Treffer in der Nachspielzeit das 1:1 gegen Hertha BSC rettete, darf zum ersten Mal für Mainz von Beginn an ran. Jae-Sung Lee, Angelo Fulgini und Edimilson Fernandes sitzen zunächst draußen, Maxim Leitsch steht nicht im Kader.

SC-Coach Christian Streich vertraut zum vierten Mal nacheinander einer unveränderten Anfangself. Das gab es in seiner Amtszeit noch nie. Zuletzt musste sich der Europa-League-Teilnehmer in der Liga mit zwei torlosen Remis begnügen.