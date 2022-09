BVB-Sportchef Kehl: WM für Reus nicht in Gefahr

Dortmund (dpa) - Marco Reus muss wegen seiner im Derby gegen den FC Schalke 04 erlittenen Fußverletzung wohl nicht um die Teilnahme an der Fußball-WM in Katar bangen.

«Ich kann ein klein wenig Entwarnung geben», sagte Borussia Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl im «Doppelpass» bei Sport1: «Die Untersuchungen gestern haben keinen Bruch gezeigt. Er hat eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk, aber auch nicht so gravierend, dass die WM gefährdet ist.» Er hoffe, «dass Marco uns in drei bis vier Wochen wieder zur Verfügung steht.»

Einsatz gegen Ungarn und England unwahrscheinlich

In der 30. Minute des Derbys gegen den FC Schalke 04 (1:0) war Reus nach einem Zweikampf mit dem rechten Fuß umgeknickt. Der 33-Jährige schlug sofort vor Schmerzen die Hände vors Gesicht und wurde nach langer Behandlung mit der Trage vom Platz getragen. Damit scheint auch das Aus für die beiden kommenden Nations-League-Spiele am 23. September in Leipzig gegen Ungarn und am 26. September gegen England in London wahrscheinlich.

Am Abend hatte sich Reus via Instagram gemeldet. Eine Diagnose nannte er nicht, aber er bedankte sich für die vielen guten Wünsche und versprach: «Ich werde bald zurück sein! Ich werde nie aufgeben!»

Siegtorschütze Youssoufa Moukoko widmete seinen Treffer dem Dortmunder Kapitän. «Am Ende hoffen wir alle, dass es nicht so schlimm ist», sagte er. «Er ist unser Kapitän. Wenn er auf dem Platz steht, fühlst du dich besser.»