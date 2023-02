Co-Trainer Jörg Sänger vom ASV Schorndorf: Akribisch, sensibel, zukunftsgewandt

Lotto spielen wird Jörg Sänger so schnell sicher nicht. Sein Gewinn, das sagt er überzeugt, ist sein Einsatz als Co-Trainer beim ASV Schorndorf, der gekrönt ist vom Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Er sitzt in einem Eiscafé in der Schorndorfer Innenstadt. Rechts ein Glas Latte macchiato, links die blaue Mappe, Zettel und Stift. Namen und Zahlen sind dort gelistet. Oben prangt ein Wort, der Name des nächsten Gegners: Mainz. Vorbereitung ist alles. „Ich mache nichts anderes, als mir zu überlegen, wie Mainz antreten könnte“, sagt er. Sich in die Lage des Gegners versetzen, Eventualitäten bedenken.

Seit knapp einem Monat ist der 50-Jährige nun Teil des Ringer-Teams und erlebt schon Historisches. Nach fast 50 Jahren hat das Schorndorfer Bundesligateam wieder die Chance, sich den Titel zu holen. Und der Wunsch soll nun auch Wirklichkeit werden. „Ehrlich gesagt: Die Situation ist gerade sehr angespannt“, so Sänger. Das sei nicht der Druck von außen, sondern der absolute Fokus aufs Finale. „Jetzt sind wir im Finale, jetzt will ich auch mit der Mannschaft auf dem Rathausbalkon den Pokal in die Höhe strecken.“

Anspannung wie zur eigenen Hochzeit

So eine Anspannung wie jetzt habe der Inhaber der Trainer-A-Lizenz selten erlebt und zählt Ereignisse wie seine eigene Hochzeit und die Geburt seines Sohnes auf. „Als wir in Burghausen zwar verloren, aber trotzdem den Finaleinzug geschafft haben, hatte ich Pipi in den Augen.“ Dieses Ereignis zählt Sänger mit zu seinen größten Erfolgen.

Mit sechs fing er zu ringen an. Damals noch in der DDR, ging mit zwölf aufs Sportinternat nach Jena, trainierte elf Einheiten pro Woche, war Teil der Ostdeutschen Kaderschmiede. „Wir wollten alle zu Olympia und wir wollten alle die Goldmedaille.“ Silber gehörte dem ersten Verlierer. Eine ehrgeizige Denkweise, die bis heute anhält. Leistungssport sei kein Zuckerschlecken, Ringen gleich gar nicht. Von nichts kommt nichts und ich allein bin für meine Leistungen und Erfolge verantwortlich. Eine Denkweise, die er vorlebt und nun beim ASV weitergeben will.

Der Wechsel zum ASV

Als 1989 die Mauer fiel, beendete Sänger seine Ausbildung bei Zeiss nicht in Jena, sondern in Oberkochen. Er trainierte am Stützpunkt in Aalen, war von 1992 bis 1996 Mannschaftsringer beim ASV. Von 1998 bis 2007 war Sänger beim VfL Winterbach, 2008 beim TSV Asperg. Anschließend übernahm er in Ebersbach für 14 Jahre das Traineramt, führte die Mannschaft 2017 in die Oberliga.

Dann kam die Anfrage des ASV – die zweite – ob Sänger nicht die freie Co-Trainerstelle übernehmen möchte, nachdem Volker Hirt zum Schweizer Verband gewechselt ist.

Leicht sei ihm die Entscheidung nicht gefallen, schließlich sei die emotionale Bindung zum Verein aus dem Göppinger Landkreis stark. Doch irgendwie ahnte Sänger, der in Schorndorf-Schlichten wohnt, dass es für seine persönliche Entwicklung, die sportliche Herausforderung nur bei einem höherklassigen Verein weitergehen konnte. „Als ich mich dann entschieden hatte, habe ich meinen Wechsel akribisch geplant. Alle sollten einen Nutzen davon haben, meine Frau, beide Vereine.“

Die Arbeit im Hintergrund

Nun macht er dreimal pro Woche das Training, bereitet die Kämpfe vor, die Athleten auf die anstehenden Gegner. Seine Arbeit beschränkt sich jedoch nicht auf die Arbeit mit der ersten Männermannschaft. Viel mehr werkelt Sänger im Hintergrund, an den Strukturen des Vereins, daran, die Jugend weiter aufzubauen, an die Bundesligamannschaft heranzuführen. „Wir müssen alle Wege begleiten“, sagt er. Schule, Ausbildung, Beruf. „Nur so können wir langfristig unsere Athleten bei uns behalten und verhindern, dass sie umziehen, zu anderen Vereinen wechseln oder gar ganz aufhören.“

Es müsse wieder „in“ sein, sich am Samstag beim Ringen zu treffen und nach dem Kampf noch wegzugehen. Der ASV müsse Treffpunkt nicht nur des älteren Publikums, sondern auch der jüngeren Leute werden. „Wir brauchen ein faires, junges Publikum, das begeistert ist.“ Was der 50-Jährige als Kind über den Sport mitbekommen hat, das will er nun auch weitergeben: Fürsorge, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit.

Seit vier Kämpfen steht er nun zusammen mit Sedat Sevsay als Trainerteam neben der Matte und ist begeistert vom Teamspirit. In Mainz wartet eine Mannschaft, die stark ist, die schon lange eben jene übergreifende Vereinsarbeit leistet, die der ASV anstrebt. Doch wie können die Schorndorfer in Mainz überzeugen? „Wir fahren mit einer guten Mannschaft nach Mainz“, sagt Sänger. Mit einer Mannschaft, die den absoluten Willen hat, jetzt zu gewinnen. Mit einer Mannschaft, die als Team zusammengewachsen ist, auch wenn die Sportler aus unterschiedlichen Ländern kommen und verschiedene Sprachen sprechen. Sänger erwartet ein knappes Ergebnis in Mainz und die endgültige Entscheidung in Stuttgart, beim eigentlichen Finale zu Hause.