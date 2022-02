Corona-Fälle: Balinger Handballer gegen HSV fällt aus

Balingen (dpa/lsw) - Wegen mehrerer Corona-Fälle beim HBW Balingen-Weilstetten fällt das für diesen Donnerstag angesetzte Spiel in der Handball-Bundesliga gegen den HSV Hamburg aus. Wie der Verein am Montag mitteilte, liege für mehrere positiv getestete Spieler noch keine sportmedizinische Freigabe vor. Unter den betroffenen Profis befänden sich auch beide Torhüter, so dass die Absage nach den Durchführungsbestimmungen der Liga erfolgt. Neu terminiert ist das Duell noch nicht. Zuvor war bereits das Heimspiel der Balinger gegen den Aufsteiger TuS N-Lübbecke verschoben worden.

