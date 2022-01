Corona-Fälle bei Eindhoven: Testspiel des KSC abgesagt

Estepona (dpa) - Aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei PSV Eindhoven sucht der Karlsruher SC einen neuen Testspiel-Gegner. Die für Sonntag in Spanien geplante Partie gegen die PSV fällt aus, weil der niederländische Erstligist mit 2014-WM-Siegtorschütze Mario Götze auf die Trainingslager-Reise nach Marbella verzichtete. Das teilte der KSC am Dienstag mit. Die Badener waren am Sonntag in ihr Trainingscamp gereist. Wegen eines Corona-Falls in der Mannschaft hatte die Reise nach Estepona auf der Kippe gestanden. Am Mittwoch bestreitet der KSC von Trainer Christian Eichner ein Testspiel gegen gegen den belgischen Erstligisten FC Brügge (14.30 Uhr).

© dpa-infocom, dpa:220104-99-584413/3