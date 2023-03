Darmstadt (dpa) - Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel gegen den SV Sandhausen. Dies teilten die Lilien am Mittwoch mit. Die Partie, die am Böllenfalltor in Darmstadt stattfinden soll, ist für den 23. März um 16.30 Uhr angesetzt. In der Liga blieben die Hessen zuletzt in drei Spielen sieglos. Im vergangenen Liga-Aufeinandertreffen hatte sich Darmstadt mit 4:0 in Sandhausen durchgesetzt.