DBB-Kapitän Schröder: «Vielleicht gehe ich nach Europa»

Los Angeles (dpa) - Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder will sich noch keine Gedanken über die laufende Saison der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA hinaus machen und hält eine Rückkehr nach Deutschland für möglich.

«Ich weiß selber noch nicht, wie lange ich hier noch spielen werde. Ich habe immer gesagt, bis 35», sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Los Angeles.

Er versuche «von Tag zu Tag zu denken» und wolle zunächst die Saison bei den Los Angeles Lakers zu Ende spielen. «Vielleicht gehe ich nach Europa, vielleicht spiele ich in meinem eigenen Verein. Das will ich mir offen halten.» Schröder ist Besitzer des Bundesliga-Clubs Basketball Löwen Braunschweig.

«Natürlich ist das eine Ehre, hier in der NBA zu spielen. Aber ich habe alle meine Verbindungen in Deutschland und Europa. Deswegen mal schauen, ich will mir das offen halten und schauen, wo die Reise hingeht», sagte Schröder nach dem 123:92 der Lakers gegen die San Antonio Spurs.

Gefragt nach seinen Zielen als Basketballer, antwortete der Braunschweiger: «Wenn man in der NBA spielt, dann will man natürlich einen Ring holen. Das ist mein Ziel dieses Jahr.» Für den Meistertitel erhält jeder Spieler einen Ring.