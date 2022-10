Der VfL Waiblingen ist noch nicht angekommen in Liga eins

Die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen haben auch ihr drittes Saisonspiel verloren. Vor 456 Zuschauern in der Waiblinger Rundsporthalle hatte der vor allem im ersten Spielabschnitt nervöse und zaghafte Aufsteiger beim 24:35 (10:20) gegen die HSG Bad Wildungen keine Chance. Nach 15 Minuten war die Partie beim 4:12-Rückstand gegen die spielfreudigen Gäste um die überragende Ex-Oppenweilernerin Jana Scheib bereits vorentschieden. Positiv aus Sicht des VfL ist, dass er die zweiten 30 Minuten relativ ausgeglichen gestaltete.

Nach den beiden einkalkulierten Niederlagen gegen die Sport-Union Neckarsulm und den Meister SG BBM Bietigheim hatten sich die Waiblingerinnen gegen den Vorjahreselften etwas ausgerechnet. Diesem Druck indes schien der Neuling nicht gewachsen, Bad Wildungen bestrafte die vielen leichten Fehler des VfL im Angriff und die zögerliche Defensivarbeit in überzeugender Manier und überrannte die Waiblingerinnen in den ersten 30 Minuten förmlich.

„Bad Wildungen war uns in allen Belangen überlegen, es war aggressiver, aufmerksamer und viel sauberer“, sagte der VfL-Trainer Thomas Zeitz nach dem Spiel. Es sei schade, dass so ein deutliches Ergebnis auf der Anzeigetafel stehe. „Es war das erste Spiel, wo wir gesagt haben, wir können etwas holen.“ Er müsse das auf seine Kappe nehmen, weil er es nicht geschafft habe, den Spielerinnen die Last zu nehmen.

Die war dem VfL von der ersten Minute an anzumerken. Er startete überhastet, leistete sich bis zur ersten frühen Auszeit beim 1:6-Rückstand nach acht Minuten fünf Fehlwürfe. Es wurde danach nicht besser: Bei Bad Wildungen lief der Ball flüssig und in hohem Tempo durch die Reihen, der VfL agierte dagegen verkrampft und hatte große Probleme gegen die körperlich starke und kompakte Defensive der HSG.

Die Gäste nutzten die vielen technischen Fehler des Heimteams clever aus. Überhaupt nicht in den Griff bekam der VfL das Zusammenspiel zwischen der überragenden rechten Rückraumspielerin Jana Scheib und Annika Ingenpass am Kreis. So nahm das Unheil für den Neuling seinen Lauf. Über 10:3 (12.) und 15:8 (22.) setzte sich Bad Wildungen zur 20:10-Halbzeitführung ab.

Damit war die Partie schon durch, zu sicher agierten die Gäste. Die präsentierten sich allerdings im zweiten Spielabschnitt längst nicht mehr so fehlerfrei, der VfL dagegen wurde etwas mutiger und hatte einige gute Aktionen. So wuchs der Rückstand nicht mehr übermäßig an.

Eine Schrecksekunde gab’s in der 44. Minute: Vanessa Nagler wurde von Thea Madelen Oby-Olsen bei einem Konter rüde gestoppt. Nagler stürzte auf den Kopf und musste vom Feld geführt werden. Diese völlig unnötige Aktion angesichts des Spielstands von 17:29 wurde folgerichtig mit der Roten Karte bestraft. Die gute Nachricht: Nagler kehrte nach ein paar Minuten wieder auf die Auswechselbank zurück. Dort nahm kurz vor Schluss auch Lara Eckhardt Platz: Die mit fünf Treffern zusammen mit der guten Emma Hertha erfolgreichste Torschützin des VfL bei der 24:35-Niederlage war mit einer Gegenspielerin zusammengeprallt. Die genaue Diagnose stand nach Spielschluss nicht fest. Es besteht der Verdacht auf Nasenbeinbruch. Auch Nagler wurde noch untersucht. Am kommenden Wochenende hat der VfL Waiblingen spielfrei. Die nächste Chance auf die ersten Punkte bietet sich am Samstag, 8. Oktober, bei der HSG Blomberg-Lippe.

VfL Waiblingen: Zec, Wunsch, Meißner; Nagler (3), Probst (1/1), Klingler (2), Brand (3), Hammer (1), Hertha (5), Gisa, Henkel (3), Jäger, Pollakowski (1), Eckhardt (5).

HSG Bad Wildungen: Schutrups, Brütsch; Ingenpass (7), Nieuwenweg (3/1), Ruwe (1/1), Hampel (5/2), Oby-Olsen (2), Scheib (8/2), Symanzik (1), Blase (1), Osswald (3), Heusdens, Pallas (2), Huhnstock (2), Merck.