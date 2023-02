Deutsche Meisterschaft: Finale für die Ringer des ASV Schorndorf

Am Samstag um 19.30 Uhr gilt es für die Bundesliga-Ringer des ASV Schorndorf: Im Rückkampf des Finales um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft gegen den ASV Mainz in der Stuttgarter Scharrena gibt es kein Taktieren, kein vorsichtiges Agieren mehr. Beide Teams müssen Vollgas geben. Die Mainzer, um den knappen Ein-Punkte-Vorsprung aus dem 14:13 im Hinkampf nicht abzugeben. Und der ASV, um diesen einen Punkt aufzuholen, der ein Unentschieden bedeuten würde – noch besser, um im Rückkampf zwei Punkte Vorsprung herauszuholen.

Die Euphorie in Schorndorf ist riesengroß. Schon jetzt steht fest, dass die ASV-Helden am Sonntag um 11 Uhr von Oberbürgermeister Bernd Hornikel im Rathaus empfangen werden und sich dann auf dem Marktplatz feiern lassen – egal, wie das enge Rennen um die Meisterschaft auch ausgeht.

Die große Frage: Welches Team hat die besseren Karten?

Kann der ASV Schorndorf die Euphorie aus dem Umfeld mit auf die Matte nehmen und daraus ein Momentum entstehen lassen? Unter den Experten im Online-Forum der Plattform ringertreff.de ist man sich uneinig, wobei der heimische ASV doch als leichter Favorit eingeschätzt wird. „Schorndorf steht insgesamt im Rückkampf etwas besser da. Mainz muss was Überraschendes machen/versuchen“, sagt der User „Verein“. Auch „anko68“ sieht „den Rückkampf im Vorteil für Schorndorf“. „Dark Moderator“ weiß, dass Schorndorf „auch irgendwo aufmachen muss, weil Vangelov, Mukubu, Baldauf und Lomdaze gesetzt sind“, und deshalb im Hinblick auf das Handicap-Limit von 28 Punkten in einer Gewichtsklasse improvisieren muss.

Der ASV-Headcoach Sedat Sevsay lässt sich von den Spekulationen hinsichtlich der Aufstellung nicht beirren: „Natürlich werde ich zur Aufstellung in den einzelnen Gewichtsklassen nichts sagen. Wir werden aber in jedem Fall mit der bestmöglichen Mannschaft kämpfen, und die Jungs sind alle heiß auf den Kampf.“

Parallel zum Finale finden diesmal keine internationalen Turniere statt, aufgrund derer nicht auf alle Athleten zurückgegriffen werden kann. Lediglich die türkischen Meisterschaften könnten am Samstag leichten Einfluss auf die Aufstellungen nehmen, was sich laut Sevsay im Rückkampf aber nicht auf den ASV auswirken wird.

Spendenaktion für Erdbebenopfer

Ein Thema wird beim Finale allerdings das schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien sein. Der Deutsche Ringerbund hat bereits eine Spendenaktion ins Leben gerufen und der ASV Schorndorf und der ASV Mainz werden in der Scharrena gemeinsam ihre Solidarität bekunden.

Den Fans lässt Sevsay im Finale eine wichtige Rolle zukommen: „Mit unseren Fans im Rücken haben wir in dieser Saison zu Hause noch keinen Kampf auf der Matte verloren. Mit ihrer Unterstützung wollen wir uns unseren großen Traum erfüllen und nach 48 Jahren den Titel endlich wieder nach Schorndorf holen.“

Um am Sonntagmorgen im Rathaus den Meisterpokal präsentieren zu können, sollte der ASV möglichst mit zwei Punkten Unterschied gewinnen. Bei nur einem Zähler Vorsprung stünde es unentschieden. Dann würde die Rechnerei beginnen, um den deutschen Meister zu ermitteln. Laut der Bundesliga-Richtlinien des Deutschen Ringerbunds zählt in diesem Fall zuerst die Zahl der Einzelsiege in beiden Finals (Aktueller Stand 5:5). Danach entscheidet die höhere Anzahl der Schultersiege, kampflosen Siege, Siege durch Disqualifikation, Über- oder Untergewicht oder Aufgabe (aktuell 1:0 für Schorndorf). Herrscht dort immer noch Gleichstand, entscheiden Siege durch technische Überlegenheit (aktuell 1:1) sowie dann die Anzahl an Siegen mit drei, zwei oder einem Punkt. Wie auch immer das zweite Finale ausgehen wird: Die Ringer des ASV Schorndorf haben in den vergangenen Wochen bereits Historisches geleistet und hätten sich den Empfang im Rathaus auch als Vizemeister verdient.