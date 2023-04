Deutsche Tennis-Damen treffen auf Brasilien

Stuttgart (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen treffen im Billie Jean King Cup an diesem Wochenende auf Brasilien. Im Eröffnungseinzel stehen sich in Stuttgart am Freitag (16.00 Uhr) Anna-Lena Friedsam und die Weltranglisten-14. Beatriz Haddad Maia gegenüber. Danach spielen Tatjana Maria und die brasilianische Nummer zwei Laura Pigossi gegeneinander. Die Entscheidung über den Einzug in die Endrunde im November fällt dann am Samstag, wenn zwei weitere Einzel und ein Doppel auf dem Programm stehen. Die deutsche Mannschaft hat den traditionsreichen Team-Wettbewerb zuletzt 1992 gewonnen.