Deutscher Meister SG BBM Bietigheim gastiert beim Aufsteiger VfL Waiblingen

Natürlich lässt sich der Sieger leicht erahnen, wenn der Aufsteiger und Tabellenletzte der ersten Handball-Bundesliga der Frauen auf den Meister und Champions-League-Teilnehmer trifft. Ein interessantes Duell ist das Derby zwischen dem VfL Waiblingen und der SG BBM Bietigheim an diesem Samstag (18 Uhr) in der Waiblinger Rundsporthalle dennoch. Nicht nur, weil sich die beiden Trainer blendend verstehen.

Der VfL-Coach Thomas Zeitz steht mit seinem Team nach 14 Spielen mit nur zwei Punkten am Tabellenende. Markus Gaugisch und seine Bietigheimerinnen verabschiedeten sich am Wochenende aus der Champions League. Katerstimmung herrschte bei der gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag in den Räumen des Waiblinger Sponsors Wohninvest allerdings nicht – im Gegenteil.

Der Thüringer HC hat am Mittwoch mit dem 27:25-Sieg in Buxtehude die Konstellation verhindert, dass der Spitzenreiter beim Schlusslicht antritt. Der THC hat Bietigheim in der Tabelle überholt – aber nur vorübergehend, weil er zwei Spiele mehr absolviert hat. Die SG ist als einziges Team der Liga noch ohne Verlustpunkt. Und es wäre keine Überraschung, stünde das Gaugisch-Team auch am Ende der Saison – wie im Vorjahr – mit der weißen Weste an der Spitze.

Wichtig ist es, das Spiel zu genießen

Warum also sollte ausgerechnet der VfL Waiblingen dieses mit Nationalspielerinnen gespickte Team ins Straucheln bringen? „Wir freuen uns zunächst einmal auf das Spiel“, sagte Thomas Zeitz. „Ich habe meinen Spielerinnen schon im Hinspiel gesagt, dass sie es sich verdient haben, gegen eine Mannschaft wie Bietigheim um Punkte zu spielen.“ Wichtig sei, das Spiel zu genießen. „Wir wissen um die Stärken von Bietigheim – und da gibt’s ein paar.“ Es sei aber nicht der Plan, von vorneherein aufzugeben. „Wir müssen versuchen, uns das eine oder andere einfallen zu lassen.“ Wie im Hinspiel, da seien seinem Team ein paar ganz gute Sachen gelungen. Trotz der deutlichen 23:44-Niederlage. Mit Bietigheim gastiere nicht nur die Top-Mannschaft in Deutschland der letzten Jahre, sondern mittlerweile auch eine sehr sympathische Mannschaft. „Es macht einfach Spaß, ihr zuzuschauen.“

Markus Gaugisch blickt „eigentlich immer mit vier Augen“ ins Remstal

Auch wenn die SG sportlich ein gutes Stück vom VfL entfernt ist: Der Bietigheimer Trainer Markus Gaugisch, der zugleich für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zuständig ist, blickt „eigentlich immer mit vier Augen“ ins Remstal. Er schaue auch Zweitligaspiele an – und wie sich die jungen Spielerinnen entwickeln. Die bräuchten das entsprechende Trainingsumfeld und eine gute Betreuung. Mit Matilda Ehlert und Magdalena Probst tragen zwei seiner letztjährigen Spielerinnen das VfL-Trikot. Für Gaugisch ist dies eine perfekte Konstellation. „Ich war und bin mir sicher, dass die beiden bei Thomas Zeitz bestens betreut werden.“

Gerade in dieser Region mit so vielen Vereinen in verschiedenen Leistungsklassen sei ein ständiger Austausch sehr wichtig. „Wir müssen schauen, was das Beste ist für die Spielerin“, sagte er. „Am Ende profitieren wir alle. Vielleicht sind Mati und Magda in drei Jahren so weit, dass sie in Bietigheim in der ersten Mannschaft spielen können und auf Champions-League-Niveau.“ Grundsätzlich sei stets Weitblick gefragt, um Talente weiterzubringen.

Ihre Entwicklung mit 28 Jahren mehr oder weniger abgeschlossen hat die Bietigheimer Spielführerin Xenia Smits, die ihren Trainer zur Pressekonferenz nach Fellbach begleitete. Die gebürtige Belgierin kam mit 14 Jahren ins Handball-Leistungszentrum nach Bad Wildungen und spielte mit 16 Jahren mit der HSG Blomberg-Lippe in der ersten Liga. Anschließend wurde Smits mit Metz viermal französischer Meister. 2020 wechselte sie zur SG BBM Bietigheim, mit der sie vier nationale und einen internationalen Titel holte. 95-mal spielte sie für die deutsche Nationalmannschaft.

Viel Arbeit für VfL-Torhüterin Celina Meißner

Der Traum, die nächste Runde in der Champions League zu erreichen, platzte am Wochenende. „Natürlich sind wir traurig und enttäuscht, dass wir ausgeschieden sind“, sagte sie. „Aber im Grunde sind wir selbst schuld.“ Nun gelte es, sich schnellstmöglich auf die Bundesliga und den DHB-Pokal zu konzentrieren.

Trotz der Trainer-Freundschaft darf sich der VfL wohl keine Hoffnungen machen, dass es die SG locker angehen lassen wird. „Wir hatten in der vergangenen Saison im Schnitt in allen Wettbewerben plus 13 Tore“, so Markus Gaugisch. „Das zeigt, dass der Charakter der Mädels stimmt.“

Einiges zukommen wird also auf die VfL-Torhüterin Celina Meißner, die auf eine ähnliche Stimmung in der Rundsporthalle hofft wie zuletzt bei der ärgerlichen 26:27-Niederlage gegen Zwickau. „Es ist einfach toll, wie gut die Stimmung ist, selbst wenn wir im Rückstand sind.“

Der Meister muss also mit Widerstand des Aufsteigers rechnen. Auch wenn die Aussichten auf den Ligaverbleib bei fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz mit jedem verlorenen Spiel schwinden. „Wir sind immer noch dabei, uns als Team zu entwickeln“, so Zeitz. Ziel sei weiterhin, die Schwächephasen in den Spielen zu reduzieren. „Es macht keinen Sinn, herumzurechnen, wie viele Spiele wir noch gewinnen müssen, um drinzubleiben. Jetzt hoffen wir auf eine volle Halle und ein tolles Handballspiel.“

Ausfallen wird voraussichtlich die erkrankte Kimberly Gisa.