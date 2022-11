Deutschland-Spiel um 14 Uhr: Kann man bei Stihl und Kärcher die WM verfolgen?

Die deutsche Nationalmannschaft startet am Mittwoch um 14 Uhr gegen Japan in die Fußball-Weltmeisterschaft. Zur Zeit des Anstoßes ist der Feierabend für die meisten Arbeitnehmer noch nicht in Sicht. Wir haben bei Unternehmen nachgefragt, welche Möglichkeiten sie ihren Mitarbeitern bieten, die Winter-WM zu verfolgen.

Keine WM bei der Sparkasse

In der Kreissparkasse Waiblingen wird auf gemeinsamen Torjubel verzichtet, dort wird das Auftaktspiel der Deutschen nicht zentral begleitet, teilte die Gruppenleiterin der Unternehmenskommunikation, Rebecca Krumma, mit.

Bei der Stadt Waiblingen sieht es anders aus. Wie die Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Karin Redmann, mitteilte, haben die städtischen Mitarbeiter die Möglichkeit, sich gemeinsam das Spiel im Ratsaal des Rathauses anzusehen. Der Spaß wird aber nicht bezahlt. Wer gucken möchte, muss sich vorher ausstempeln und darf das Spiel dann privat gucken.

Flexible Arbeitszeiten

Kärcher und Stihl vertrauen hingegen auf die Selbstorganisation der fußballbegeisterten Mitarbeiter. Auf Anfrage ließ Kärcher verlauten: „Kärchers flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen den Mitarbeitenden in der Regel, die live übertragenen WM-Spiele ihrer Wahl zu verfolgen.“ Selbst in der Produktion seien in der Vergangenheit Vereinbarungen getroffen und ein gemeinsames Fußballschauen arrangiert worden. Für das Deutschland-Spiel am Mittwoch gebe es jedoch bislang noch keine Anfrage seitens der Mitarbeiter.

Ähnlich sieht es auch bei Stihl aus. „Stihl-Mitarbeitende, die die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar anschauen möchten, können die flexiblen Arbeitszeitregelungen im Unternehmen nutzen, um die Partien in ihrer Freizeit zu schauen“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Besonders im Schichtbetrieb versuche das Unternehmen, den Wünschen seiner Mitarbeiter großzügig nachzukommen. Da die Spieltermine bereits feststehen, ließen sich diese gut im Voraus planen.

Die anderen beiden Gruppenspiele werden zu arbeitnehmerfreundlicheren Uhrzeiten ausgetragen. Am Sonntag spielt Deutschland um 20 Uhr gegen Spanien, zur gleichen Zeit findet auch am 1. Dezember das finale Gruppenspiel gegen Costa Rica statt.