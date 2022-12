Dezimierte Waiblinger Handballerinnen schlagen sich respektabel

Mit gerade einmal zwei Torhüterinnen und acht Feldspielerinnen war der Handball-Bundesligist VfL Waiblingen zum Auswärtsspiel beim Deutschen Vizemeister Borussia Dortmund angereist. Doch das befürchtete Debakel für den Tabellenletzten blieb bei der 28:41-Niederlage (11:20) aus.

Das Team des VfL-Trainers Thomas Zeitz hatte zwar nach 25 Minuten bereits klar zurückgelegen (6:17), zeigte aber vor allem im zweiten Durchgang viele gute Aktionen und holte zwischenzeitlich bis zum 24:31 auf. Erst eine Auszeit des BVB und die nachlassende Kraft beim VfL sorgten in den letzten Minuten doch noch für den klaren Erfolg des BVB.

Auf der Bank des VfL war aufgrund der Grippewelle reichlich Platz: Waiblingen musste ohne etatmäßige Kreisläuferinnen auskommen und hatte nur zwei Auswechselspielerinnen zur Verfügung. Der BVB führte erwartungsgemäß schnell mit 4:0 und schraubte das Ergebnis über 9:2 auf 18:7 Tore nach 24 Minuten.

Zu diesem Zeitpunkt sah es nach dem angesichts der personellen Rahmenbedingungen befürchteten Debakel für den VfL aus. Doch bereits in den letzten Minuten vor dem Halbzeitpfiff (20:11), spätestens jedoch im zweiten Durchgang, verdienten sich die Waiblingerinnen den Respekt der mehr als 700 Zuschauer in Dortmund.

Weiter geht's an Weihnachten

Mit viel Kampfgeist und sehenswerten Spielzügen, davon viele über die starke linke Seite mit Rabea Pollakowski, Lara Eckhardt und Lena Klingler, aber auch über halbrechts durch Emma Hertha, holte der VfL sogar einige Tore auf. In der 51. Minute traf Mati Ehlert zum 24:31. Dass es am Ende doch noch ein Sieg mit 13 Toren Differenz für die Gastgeberinnen wurde, war sicherlich den nachlassenden Kräften beim Waiblinger Rumpfteam zuzuschreiben.

Doch darüber sollte sich das VfL-Team nicht lange grämen, sondern vielmehr stolz auf seine Leistung in Dortmund sein sowie Mut und Zuversicht für die nächste Aufgabe mitnehmen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (15 Uhr) gastiert die HSG Bensheim-Auerbach in der Waiblinger Rundsporthalle. Das Waiblinger Krankenlager hat sich bis dahin hoffentlich gelichtet.

Borussia Dortmund: Moth, Kohorst, Ten Holte; Grijseels (2/1), Sprengers (7), Kusian (2), Antl (7), Ossenkoop (5), Sasaki (1), Olsson (2), Rønning (6), Stens, Hausherr (3/1), Bleckmann (3), Garovic (3).

VfL Waiblingen: Wunsch, Meißner; Nagler (4), Probst (1), Ehlert (2), Klingler (4), Hertha (6), Henkel (1), Pollakowski (4), Eckhardt (6).